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Mustafa Destici: Öcalan'ın idam edilmesini istiyoruz

Mustafa Destici: Bebek katili Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini değil, BBP'nin TBMM'ye sunduğu anayasa teklifinin Meclis gündemine alınıp Öcalan'ın idam edilmesini istiyoruz
 22 Mayıs 2019 14:46
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Mustafa Destici: Öcalan'ın idam edilmesini istiyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni askerlik sistemiyle ilgili "Zengin olan parayı verip askerlikten kurtulacak ama askerlik fakir, yoksul çocuklarına kalacak" anlayışını doğuracak düzenlemelerden uzak durulmasını arzu ettiklerini belirtti.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kardeş, soydaş ve dindaş coğrafyalarda zulümlerin devam ettiğini vurguladı.

Doğu Türkistan'da yaşayanların, mübarek ramazan ayını istedikleri şekilde yaşayamadığını dile getiren Destici, "Zulüm ramazan ayında da devam ediyor. İbadetlerini bizler gibi özgürce yerine getiremiyorlar. 21. yüzyılda bu zulmün, baskının, şiddetin devam etmesini reddediyoruz." diye konuştu.

Yemen'de tarihteki en büyük dramlardan birinin yaşandığını söyleyen Destici, "Yemen halkının yüzde 80'i açlığa, susuzluğa, yoksulluğa terk edilmiş durumda. Bunun müsebbibi bazı İslam ülkeleri ve onların yöneticilerinin olması daha da kahredici." dedi.

Destici, acı, kan ve gözyaşının devam ettiğini yerlerden birinin Filistin olduğunu, mübarek ramazan ayında İsrail'in Gazze'ye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları sürdüğünü hatırlattı.

Dış politikaya değinen Destici, Türkiye'nin, Akdeniz havzasındaki gelişmelerin dışında kalamayacağını, tam tersine birinci derecede müdahil olması gerektiğinin altını çizdi.

- "Terörle müzakere edilerek başarı elde edilemez"

"Bebek katili, İmralı canisi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesini reddettiklerini" vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Terörle müzakere edilerek başarı elde edilemez, mücadele edilerek başarı elde edilebilir. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin vermek, bunun önünü açmak kabul edilebilir bir şey değildir. Bu süreç, milletimizde 'Ne oluyor, acaba yeni bir sözde çözüm süreci mi geliyor' gibi birtakım düşüncelerin, kafalarda soruların oluşmasına da neden oluyor. Binlerce, on binlerce sivilin, masumun ölümüne sebep olmuş, binlerce askerimizin, güvenlik güçlerimizin şehit edilmesi emrini vermiş bir katilin, teröristin değil avukatlarıyla hiç kimseyle görüşme hakkı yoktur. BBP olarak bu hususta hiçbir gerekçeyi kabul etmeyiz. Biz bebek katili Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini değil, BBP'nin TBMM'ye sunduğu anayasa teklifinin Meclis gündemine alınıp Öcalan'ın idam edilmesini istiyoruz."

- "Faydalı olacağına inanıyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı, liselerde uygulanacak yeni modele değinen Destici, "Bir eğitimci olarak faydalı olacağına inanıyorum. Milli Eğitim Bakanımızın hem toplum hem eğitimcilerimiz hem de eğitimin paydaşları nezdinde zaten büyük bir kredisi var." dedi.

Yaz tatilinin kısaltılıp ara tatiller konulmasını, öğrencilerin nefes alması adına olumlu bulduğunu dile getiren Destici, "Ders sayılarının azaltılmasını da olumlu görüyorum. Değişikliklerin, düzenlemelerin tam manasıyla etraflıca, didik didik incelenip ondan sonra bir değişiklik yapılması ve sık sık değişikliklerle karşı karşıya kalmamamız gerektiğini eğitimimizin geleceği açısından önemsiyorum." değerlendirmesini yaptı.

- Yeni askerlik sistemi değerlendirmesi

Askerlikle ilgili düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Destici, "Özellikle asker kaçağının çoğalması, bunların birkaç sene zarfında sürekli gündeme gelmesi, bedelli askerliğin gündeme gelmesi, bunlar hep milletimizin önemli bir kesimini rahatsız ediyordu. Çünkü asker alma sistemimizde bir problem olduğu biliniyordu. Buna bir çözüm bulunması gerekiyordu." dedi.

Bu konuda geniş çaplı bir çalışma yapıldığının görüldüğünü söyleyen Destici, şöyle konuştu:

"Henüz teklif metni TBMM'ye gelmedi ama eli kulağında. Bugün yarın geleceğini biliyoruz. Özellikle bedelli askerlik kısmı düzenlenirken milletimizi rahatsız edecek birtakım düzenlemeler olmaması lazım. Yani 'Parası olan, zengin olan parayı verip askerlikten kurtulacak ama askerlik fakir, yoksul çocuklarına kalacak' anlayışını doğuracak düzenlemelerden uzak durulmasını arzu ediyoruz. Çünkü Türk milleti olarak hepimiz askerliğimizi şerefle, şanla yaparız. Toplum tarafından ayrım gibi gözükecek bir uygulama milletimizi üzer. Buna hassasiyet gösterilmesini istiyorum."

- Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun ölümü

Destici, İstanbul Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"9 yaşındaki Baran evladımız maalesef bazı sorumsuz kişilerin açtığı kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Bazen bu tür hadiselerde adeta yapanın yanına kar kalıyor. Bu tür ihmal yapanlar ya hiç yargılanmıyorlar, ceza almıyorlar ya da çok az cezalarla bu işten kurtuluyorlar. Bir ihmal, bir insanın hayatına mal oluyorsa bunu gerçekleştirenler de ona yakın bir cezaya muhatap olmalılar. Bu tür düzenlemelere ihtiyaç var."
Anadolu Ajansı
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