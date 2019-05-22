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Nazilli Belediye Başkanı: Doğmamış çocuklar borçlandırılmış

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, başkanlık makamında yaptığı basın açıklamasında belediyenin geçmiş dönemden kalan resmi borcunun 101 milyon 987 bin 373 lira 13 kuruş olduğunu açıkladı
 22 Mayıs 2019 14:59
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Nazilli Belediye Başkanı: Doğmamış çocuklar borçlandırılmış

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, belediyenin mali durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Vekilleri Soner Yelkovan ve Mustafa Tınas, Belediye Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu ve Kadir Mutlu, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Özcan yaptığı açıklamada, gelir artırıcı projeleri hayata geçireceklerini, tasarruf tedbirleri konusunda gerekli araştırmaları yaptıklarını ve belediyenin mevcut borçlarının ödenerek denk bütçe oluşturulması hususunda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Nazilli Belediyesi'nin bugüne kadar keyfi olarak idare edildiğini söyleyen Başkan Özcan; "Öncelikli işler yerine daha çok tali işler yapılmış. Kamu borçlarının faiz yükü 500 bin lirayı aşmıştır. Cari harcamalar kalem kalem incelenmiştir. Bugüne kadar bekleme sebebimiz peşin çalışmadığı için faturaların gelmesini beklemekti. O kadar keyfi uygulamalar yapılmış ki bunları tespit ettik. Banka, şirket, özel borçların tümünü kalem kalem hesapladık. Nazilli Belediyesi emanet aldığı paraları öyle yerlerde kullanmış ki. Bu bir suçtur. Özel kalem harcamaları şaşkınlık oluşturacak türden. Örneğin 150 tane çarşaf alınmış. Bunun faturası geliyor. Özel kaleme ayrılan yaklaşık 1 trilyonluk bütçe 3 ayda tüketilmiş" diye konuştu.

"Usulsüzlükleri yargıya taşıyacağız"

Tespit edilen usulsüzleri yargıya taşıyacaklarını söyleyen Başkan Özcan; "Doğmamış çocuklar borçlandırılmış. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Kimse siyasi geleceği için Nazilli Belediyesi'ni kullanamaz. Babamın oğlu da olsa tüm yapılan gereksiz harcamaları geri alacağız" sözlerini kaydetti.

Harcamaların detayları ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, 2021 yılına kadar mevcut durumun düzeltilerek denk bütçenin sağlanacağını ifade etti.

Nazilli'de bulunan esnaflara Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)'na üye olmalarını tavsiye eden Öreroğlu, "Nazilli'deki esnaflarımızı bizimle uyumlu çalışmaya davet ediyoruz. Önceliğimiz her zaman Nazilli'de yaşayan vatandaşlarımız. Biz Nazilli Belediyesi olarak kredi kullanmadan, gelir artırıcı projelerle devam etmek istiyoruz " diye konuştu.

Başkan Özcan'ın açıkladığı listede faturalanmış firma borçları 24.840.614,96, banka kredileri 10.509.024,04TL, vergi borcu 12.897.116,85TL, SGK borcu 21.631.916,44TL, Emekli Sandığı 11.205.064,47TL, ASKİ yapılandırma 507.679,61TL, sendika aidatı 920.565,04TL, TKVP Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Payı 549.350,13TL, Büyükşehir Çevre Temizlik Vergisi Payı 76.767,89TL, GEKA 531.586,55TL, mükelleflerden kesilen vergi borcu 596.780,72TL, icra 268.893,45TL, Yeni Yapı'dan alınan avans 268.339,71TL, yapı denetim paydaları 109.872,10TL, kişilere ait emanetler 16.349,51TL, ihalesi devam eden borçlar 4099.513,34TL, ihale teminatları 691.896,68TL, çeşitli emanetler 160.041,64TL, NAZBEL A.Ş. borçları 12.107.000,00TL, toplamda ise 101 milyon 987 bin 373 lira 13 kuruş olarak açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
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