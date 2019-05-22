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Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi

Ödemiş Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Dinlemez: Tüketici açısından gayet uygun bir fiyat ama üreticimiz daha da düşmesinden endişe duyuyor
 22 Mayıs 2019 15:07
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Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi

Türkiye'nin önde gelen patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde hasatla birlikte ürünün tarladaki fiyatı kilogram başına 1,4 liraya geriledi.

Ödemiş Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Dinlemez, AA muhabirine, yaklaşık 70 bin dekar alanda patates tarımı yapılan ilçede bereketli bir hasat sezonu yaşandığını ifade etti.

İlçede üretilen patateslerin ülke genelindeki satış noktalarına gönderilmeye başlandığını aktaran Dinlemez, artan üretimle birlikte fiyatların da gerilediğine işaret etti.

Hasat öncesi patatesin toptan satış fiyatının kilogram başına 2,8 lira olduğunu, hasatla birlikte hızlı bir gerileme yaşandığını anlatan Dinlemez, "Hasatla birlikte tarlada fiyat 1,4 lira seviyelerine kadar geriledi. Hazır torbalı ürünlerde de piyasa 1,8-2 lira arasında oluşuyor. Tüketici açısından gayet uygun bir fiyat ama üreticimiz daha da düşmesinden endişe duyuyor. Patates fiyatlarındaki bu dalgalanmaya müdahale edilmesini istiyoruz. İnşallah tarlada daha fazla fiyat düşüşü yaşanmaz. Aksi takdirde üretici, patatese küsebilir." dedi.

Mehmet Dinlemez, patates üreticileri olarak tarlada düşen fiyatların rafa da aynı şekilde yansımasını umut ettiklerini de sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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