İstanbul'da evden hırsızlık olayları azaldı
|22 Mayıs 2019 15:29
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yılın ilk dört ayındaki evden hırsızlık olaylarının, geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yapılan başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, 2019 yılının ilk 4 ayında yaşanan 'evden hırsızlık' olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla polis sorumluluk bölgesinde yüzde 30, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 14 azaldı." ifadelerini kullandı.
Söz konusu verilere göre, polis sorumluluk bölgesinde geçen yılın ilk 4 ayında 7 bin 420 evden hırsızlık olayı yaşanırken, bu yılın aynı döneminde 5 bin 143 olay yaşandı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde de geçen yılın ilk 4 ayında 68 olay yaşanırken bu yılın ilk 4 ayında 58 evden hırsızlık olayı meydana geldi.
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