Sarar çiftinin evindeki soygun zanlıları adliyede
|22 Mayıs 2019 15:30
|Yazdır
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde darp edip kasayı soydukları iddiasıyla gözaltına alınan Moldova uyruklu hizmetçi ile bir erkek şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta gece saatlerinde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile Ali Y'nin (32) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüpheli iki kişinin Cumhuriyet Savcılığındaki sorguları sürüyor.
Zanlıların, bahçe çitlerindeki telleri demir makasla keserek eve girdikleri belirlenirken, Lulia D'nin ise 2017 yılında Sarar ailesinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı öğrenildi.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul, Yalova ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile temasa geçerek zanlıların kaçış yollarının kapatılmasını sağladı.
İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle Bulgaristan'da düzenlenen operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, Türkiye'ye iade edilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Polis, bir miktar döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkentte inşaat iskelesi yayaların üzerine çöktü
22 Mayıs 2019 16:57
|Başından silahla vurularak yaralanan köpeğe yardım eli
22 Mayıs 2019 15:37
|İstanbul'da evden hırsızlık olayları azaldı
22 Mayıs 2019 15:29
|Meclise girmeye çalışan iki DHKP-C'li tutuklandı
22 Mayıs 2019 15:18
|Şanlıurfa merkezli kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu: 38 gözaltı
22 Mayıs 2019 14:12
|Köy muhtarı silahla vuruldu
22 Mayıs 2019 12:51
|Arkadaşlarının kalemlerini alan kızına işkence yaptı
22 Mayıs 2019 11:43
|Evlilik teklifini kabul etmeyince hem kendisini hem sevgilisini vurdu
22 Mayıs 2019 11:41
|Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
22 Mayıs 2019 11:20
|Uçağın kanadı elektrik direğine temas etti
22 Mayıs 2019 10:03