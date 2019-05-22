1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sarar çiftinin evindeki soygun zanlıları adliyede

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin alınmaları ve soygunla ilgili gözaltına alınan Moldova uyruklu hizmetçi ile bir erkek şüpheli adliyeye sevk edildi
 22 Mayıs 2019 15:30
Yazdır
Sarar çiftinin evindeki soygun zanlıları adliyede

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde darp edip kasayı soydukları iddiasıyla gözaltına alınan Moldova uyruklu hizmetçi ile bir erkek şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta gece saatlerinde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile Ali Y'nin (32) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli iki kişinin Cumhuriyet Savcılığındaki sorguları sürüyor.

Zanlıların, bahçe çitlerindeki telleri demir makasla keserek eve girdikleri belirlenirken, Lulia D'nin ise 2017 yılında Sarar ailesinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul, Yalova ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile temasa geçerek zanlıların kaçış yollarının kapatılmasını sağladı.

İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle Bulgaristan'da düzenlenen operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, Türkiye'ye iade edilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis, bir miktar döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentte inşaat iskelesi yayaların üzerine çöktü
22 Mayıs 2019 16:57		 Başından silahla vurularak yaralanan köpeğe yardım eli
22 Mayıs 2019 15:37
İstanbul'da evden hırsızlık olayları azaldı
22 Mayıs 2019 15:29		 Meclise girmeye çalışan iki DHKP-C'li tutuklandı
22 Mayıs 2019 15:18
Şanlıurfa merkezli kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu: 38 gözaltı
22 Mayıs 2019 14:12		 Köy muhtarı silahla vuruldu
22 Mayıs 2019 12:51
Arkadaşlarının kalemlerini alan kızına işkence yaptı
22 Mayıs 2019 11:43		 Evlilik teklifini kabul etmeyince hem kendisini hem sevgilisini vurdu
22 Mayıs 2019 11:41
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
22 Mayıs 2019 11:20		 Uçağın kanadı elektrik direğine temas etti
22 Mayıs 2019 10:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:57 - Başkentte inşaat iskelesi yayaların üzerine çöktü16:50 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi16:46 - Google'sız Huawei'nin geleceği ne olacak?16:44 - Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor16:40 - Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama16:37 - Ordu Valiliği'nden 'radyasyon değerleri' açıklaması16:32 - Askerlik sistemi bayramdan önce yasalaşabilir mi?16:30 - Minare yapmaya parası yetmeyen cemaatin ilginç çözümü16:26 - Tatilde gözetleme cihazlarının kurbanı olmayın16:21 - 'Dur' ihtarına uymayan minibüse uyarı ateşi açılmasına soruşturma
16:17 - Koruma altındaki bitkiyi toplayan 5 kişiye rekor ceza16:15 - Nazilli Belediye Başkanı: Doğmamış çocuklar borçlandırılmış16:13 - Savcı Kiraz davasında istenen cezalar belli oldu16:10 - Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf müziğinin balıkların büyümesine etkisi16:05 - Arılar ilçe merkezine girdi, esnaf kepenk kapattı16:01 - Belediyenin borcunu çarşı meydanına astı15:57 - Eski tabip yarbaya FETÖ'den hapis15:50 - 'Teknolojiyi kullanmanın ötesinde teknoloji üretmeliyiz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
'Bakan onayı ile TSK'da 1567 personel ihraç edildi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Game of Thrones 6
kadınları mutlu etmenin yolları 7
akp seçmenine pusulalar tam olarak verilmedi 7
soğuk içiniz 5
insanın kusurunu aramak 1
ilgi alanı 1
20.05.2019 ekrem imamoğlu cnn türk canlı yayını 2
Ryan babel 1
Unutulmayan film replikleri 1
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 1
SON İLANLAR
Türk Patent Kurumu iştiraki 20 mühendis alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam