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Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf müziğinin balıkların büyümesine etkisi

ÇOMÜ Deniz Bilimleri Teknoloji Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, doktora tezi kapsamında, aralarında Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf müziğinin de olduğu 12 farklı sesi dinleterek balıkların büyümesine etkilerini inceledi
 22 Mayıs 2019 16:10
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Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf müziğinin balıkların büyümesine etkisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku'nun hazırladığı doktora tezinde, Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf müziği dinletilen balıkların daha çabuk büyüdüğü belirtildi.

Kuşku, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi" konulu doktora tezinin tamamlandığını söyledi.

Tez çalışması kapsamında balıklara iki yıl önce dinletilen 12 farklı sesin etkileriyle ilgili sonuçların açıklandığını aktaran Kuşku, uluslararası hakemli dergide (SCI) makale olarak da yayımlandığını ifade etti.

Kuşku, çalışmasında farklı ses ve müziğin balıklar üzerindeki etkisini görmek için fakülte binasındaki akvaryumlara su altında çalışabilme özelliğine sahip ses sistemi yerleştirdiklerini anlattı.

Balıklara her gün sabah, öğle ve akşam yarım saat Kur'an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf ney musikisi ve şehir gürültüsü dinlettiklerini aktaran Kuşku, "Çalışmamızın sonuçlarına göre bazı seslerin balıkların büyüme ve sağlık performanslarında olumlu etki yaptığını gözledik. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim. Rahman Suresi'ni seçtik. Rahman Suresi'ni dinlettiğimizde balıkların normale göre yani ses dinletilmeyen gruba göre büyümede ve sağlık parametrelerinde iyi bir performans gösterdiğini gözlemledik." dedi.

- "Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlar bunu uygulayabilir"

Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, tasavvuf musikisi dinlettiklerinde de Kur'an-ı Kerim kadar olmasa ona yakın değerlerde balığın büyüme ve sağlık parametrelerini olumlu etkilediğini gözlemlediklerini belirtti.

Kent gürültüsü sesinin ise hiç dinletilmeyen balıklara göre olumsuz etki bıraktığı bilgisini veren Kuşku, "Balıklar ilk 30 günlük süre içinde bu seslere olumlu veya olumsuz tepkiler verdiler. 30 günlük süreçten sonra da balıkların seslere adaptasyon sağladığını gözlemledik. Su ürünleri yetiştiriciliği ve bu konuda çalışma yapanlara; seslerin canlılar, özellikle balıklar üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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