Koruma altındaki bitkiyi toplayan 5 kişiye rekor ceza
Elazığ'da 25 kilogram salep soğanını kaçak toplayan 5 kişiye toplam 300 bin lira cezası kesildi
|22 Mayıs 2019 16:17
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Elazığ'da koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye toplam 300 bin lira ceza verildi.
Alacakaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol denetimi sırasında şüpheli bir araç durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, çuvalların içerisinde toplanması yasak olan 25 kilogram salep soğanı ele geçirdi.
Araçtaki 5 şüpheli hakkında işlem yapılarak biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan her birine 60 bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira ceza uygulandı.
Salep soğanları, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Salep soğanları Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü personeli tarafından yeniden tabiata kazandırıldı.
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