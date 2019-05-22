Askerlik sistemi bayramdan önce yasalaşabilir mi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yeni askerlik sistemini açıkladı.

Bakan Akar'ın açıklamasına göre, bedelli askerlik 40 bin ek gösterge rakamına bağlandığı için her yıl değişecek.

Milli Savunma Bakan Akar, bir soru üzerine, hazırlanan kanun teklifinin bayramdan önce yasalaşmasını beklediklerini vurguladı.

Ancak bayramdan önce yasalaşsa dahi çok belirsiz nokta bulunmaktadır:

1- Kanun teklifin tam detayı ortaya çıkmamıştır. Kanunun yürürlük maddesinde "yayımı tarihinde yürürlüğe girer", "6 ay sonra yürürülüğe girer" ifadelerinden hangisinin yer aldığı çok önemlidir.

2- Bir kanun teklifi TBMM'de kabul edilse dahi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmalıdır. Ayrıca telif önce TBMM komisyonlarına gelecek, sonra da Meclis genel Krulunda görüşülecektir.

3- Yukarıdaki 2 madde bağlamında şunu söyleyebiliriz. Ramazan bayramına 15 günlük bir süre kalmıştır. TBMM şuan başka bir torba kanun teklifini gündeme almıştır. TBMM'nin 100 maddeden oluşacağı söylenen teklifi görüşme süresi düşünüldüğünde, hali hazırda askerlik yapanların bayramdan önce tercih olamayacağını düşünüyoruz. Sürecin bayramdan sonraya kalacağını belirtebiliriz.