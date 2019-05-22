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Ordu Valiliği'nden 'radyasyon değerleri' açıklaması

Ordu Valiliği: Radyasyon değerleri yönünden ilimizde endişe edici bir durum söz konusu değildir
 22 Mayıs 2019 16:37
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Ordu Valiliği'nden 'radyasyon değerleri' açıklaması

Ordu Valiliğinden, radyasyon değerleri yönünden kentte endişe edici bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi'nin Radyoaktivite Çevresel İzleme Haritasına göre Ordu'daki radyasyon değerlerinin kabul edilebilir düzeyin çok üstünde olduğu yolunda sosyal medyada birtakım bilgiler ve paylaşımlar yer aldığı belirtildi.

Radyasyon değerleri yönünden endişe edici bir durum olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün KBRN ekibi tarafından şehrimizin 5 değişik noktasında ve Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü bahçesinde bulunan cihaz çevresinde ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçüm sonunda çıkan değerlerin normalin altında olduğu görülmüştür. Normal değer olan miliradyan 50 iken, ilimizin muhtelif bölgelerinde yapılan ölçümlerin ortalama değeri mikroradyan 40 çıkmıştır. Radyasyon değerleri yönünden ilimizde endişe edici bir durum söz konusu değildir."
Anadolu Ajansı
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