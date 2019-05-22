Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
|22 Mayıs 2019 16:40
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Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen A.B. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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