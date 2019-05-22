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Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor

Tunceli Belediyesi oy çokluğuyla 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar verdi.
 22 Mayıs 2019 16:44
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Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor

Tunceli Belediyesi meclis toplantılarında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kararlar arasında belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi.<

Kararda, "Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine, 'Dersim' ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi" denildi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığındaki toplantıdan 'Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin bu yıl 25, 26, 27 ve 28 Temmuz'da düzenlemesi ve kayyumun yol açtığı tahribatın araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi
Memurlar.Net
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