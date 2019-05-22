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Google'sız Huawei'nin geleceği ne olacak?

Samsung'dan sonra Huawei, küresel akıllı telefon pazarında en büyük paya sahip ikinci şirket konumunda yer alıyor. Son durum itibarıyla Huawei, Apple'ı geride bırakmıştı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ulusal acil durum' ilan etmesi ve Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameye imza atmasıyla birlikte Huawei'nin akıbeti merak konusu olmaya başladı
 22 Mayıs 2019 16:46
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Google'sız Huawei'nin geleceği ne olacak?

Huawei krizi ile ilgili Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Kırık, "Teknologların büyük çoğunluğu, Çin devi Huawei'nin Android işletim sistemindeki güncellemeleri alamamasının ardından büyük zorluk yaşayacağını ifade ediyorlar. Google bu kararından vazgeçmezse, Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştireceği ifade ediliyor. Yani yeni geliştirilen telefonlarda kendi uygulamasını sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Aslında bu durum Amerika ve Çin arasında gerçekleşen ekonomik savaşın en temel göstergesi." dedi.

2019'un ilk çeyreğinde 59,1 milyon cihaz satışı

Teknoloji ve ekonomi alanında adeta soğuk savaş yaşayan bu iki ülkenin dünyadaki dengeleri nasıl değiştireceği de soru işareti oluşturuyor.

Pazar araştırma kuruluşu IDC'nin verilerine göre 2018 yılında dünya genelinde toplam 1.4 milyar adet telefon satıldı. Bunların 292 milyonunu Samsung, 209 milyonunu Apple, 206 milyonunu ise Huawei markalı cihazlar oluşturdu.

2019'un ilk çeyreği itibarıyla 71,9 milyon cihaz satışıyla ilk sırayı alan Samsung'u 59,1 milyon cihaz satışıyla Huawei takip ediyordu. Üçüncü sırada yer alan Apple ise yalnızca 36,4 milyon cihaz satabilmişti.

Huawei son yıllarda sürekli artan bir pazar payına sahip durumda. Çin, genellikle rakip modellerden biraz daha ucuz olan kaliteli akıllı telefonlarla müşterilerini memnun etti.

2018'in ilk çeyreği ile 2019'un ilk çeyreği arasında Huawei küresel pazar payını yüzde 11'den 17'ye çıkardı. Pazar lideri Samsung yüzde 21, Apple ise yüzde 12 seviyesinde kendine yer buldu.

Google'sız bir Huawei mümkün mü?

Pazar payını her geçen gün artıran Huawei'ye yönelik bu yaptırımın en temel sebebinin büyümeyi durdurma olduğunu söyleyen Kırık, şöyle devam etti:

"Ancak unutulmaması gereken bir nokta var. O da mevcut durumdan Huawei kadar Android de etkilenecek. Çünkü bu kadar satışa rağmen Huawei'ye uygulanacak bu yaptırım Android işletim sisteminin de sonunu getirebilirdi. İşte bu ve benzeri durumlar üzerine Amerikan Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını yalnızca 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Kısaca Amerika bu konuda geri adım atmış oldu. Zaten Huawei yetkilileri konuyla ilgili Google ile görüşme yapacaklarını belirtmiş ve duruma göre karar alacaklarını ifade etmişlerdi.

Zira konuya yönelik yayımlanan ekonomik bir rapora göre mevcut kısıtlamalar kapsamında Amerikan şirketlerinin 56,3 milyar dolar gibi büyük bir kayba uğrayacağı tahmin ediliyordu. Google'ın yaptırım kararını açıklamasının hemen sonrasında Amerikan piyasalarında önde gelen endekslerde düşüş yaşanmış ve bu durum ekonomiyi de derinden etkilemişti."

Huawei'nin B planı var mı?

Huawei'nin mobil yayın şefi Richard Yu Chengdong, yaptığı bir röportajda, Huawei cihazlarında kullanılan Android işletim sisteminin geleceğinin meçhul olması üzerine kendi işletim sistemlerini geliştirdiklerini belirtmişti.

Yasağın kalkması son derece dikkat çekici olsa da Çin'in bu dakikadan sonra var olan B planını hayata geçireceğini ve kendi işletim sistemiyle yola devam edeceğini öngörmek mümkün. Ayrıca Huawei yetkilileri, ABD'nin suçlamalarını şiddetle reddetmiş ve gizlilik-güvenlik sorununun var olmadığını sözlerine eklemişti.

ABD hükümeti tarafından Huawei kullanıcılarına yardımcı olmak için kısıtlama geri çekildi ancak geçici yasağın üç ay süreceği ve 19 Ağustos 2019'da sona ereceği belirtildi.

Huawei Kurucusu Ren Zhengfei, ABD'nin şirketine yönelik yaptırımları 90 gün ertelemesini önemsemediğini, ABD hükümetinin kendilerini hafife aldığını söyledi. Bunun yanında Çin'in Avrupa Birliği Büyükelçisi Zhang Ming ise ABD'nin Huawei'ye karşı attığı adımlar karşısında Çin hükümetinin boş durmayacağını belirtti.

Kullanıcılar nasıl etkilenecek?

Huawei, Google'ın kararı sonrası yaptığı açıklamada kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Android cephesinden konu ile ilgili Twitter üzerinden yapılan açıklamada ise "ABD hükümetinin tüm taleplerine uyacağımızı temin etmekle birlikte, Google Play ve Google Play Protect gibi hizmetler mevcut Huawei cihazlarında çalışmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Google'ın bu kararı şu an için Huawei marka telefon veya tabletlere sahip olan kullanıcıları etkilemiyor. Bu nedenle, Google, Play uygulama mağazasında ürünlerinin yeni sürümlerini kullanıcılara sunabilir ve yeni uygulamaların indirilmesine izin verebilir.

Ancak, güvenlik güncellemelerinde konu biraz karışıyor.

Genelde, Google Android cihaz üreticilerine, kamuoyuna açıklamadan bir ay kadar önce yazılım güncellemelerinin kodlarını veriyor.

Böylece üreticiler, güncellemenin kendi uygulamalarında sorun yaratmaması için gereken program yamalarını gözden geçiriyor ve gerekirse güncelleme yapıyorlar.

Huawei kullanıcılarının şimdi bu yamaları sadece Android'in açık kaynak sürümlerini indirip kullanmaya devam edebilecekleri belirtiliyor.

Yeni telefonlar ne olacak?

Hiçbir yeni telefona lisans verilmeyecek ve bu telefonlarda Google Mobil Servisleri (GMS) önceden yüklenmiş olmayacak.

Yani telefonda aşağıdaki uygulamalar olmayacak:

-Müzik, uygulama ve diğer medya için Play Store

-Google Fotoğraf

-YouTube

-Google Harita

-Google Drive

-Google Duo görüntülü arama

Alternatif mağazalardan üçüncü taraf uygulamaları indirebilecekler. Ancak Google, kendi uygulamalarının lisans verilmeyen cihazlara kurulumunu engelliyor.

Dahası, GMS'ye erişimin yitirilmesi, üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin Google'ın uygulama programlama arayüzlerine erişimini engelleyecek.

Teknoloji şirketleri de Huawei'ye sırtını dönüyor

Google'ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei'yle olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacakları kaydedildi.

Ayrıca medyada yer alan bazı haberlerde Almanya merkezli çip üreticisi Infineon Technologies'in Huawei'ye yapılan teslimatları durduracağı iddia edildi.

İlhan Güzel

TRT Haber
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