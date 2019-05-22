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Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 22 Mayıs 2019 17:07
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Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,0620 6,0630 6,0970 6,0980
Avro 6,7660 6,7670 6,8100 6,8110
Sterlin 7,6910 7,7290 7,6800 7,7190
İsviçre Frangı 5,9770 6,0070 6,0260 6,0570
ANKARA
ABD Doları 6,0350 6,0950 6,0650 6,1250
Avro 6,7200 6,7900 6,7600 6,8300
Sterlin 7,6130 7,7850 7,6190 7,7790
Anadolu Ajansı
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