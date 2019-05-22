Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|22 Mayıs 2019 17:07
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0620
|6,0630
|6,0970
|6,0980
|Avro
|6,7660
|6,7670
|6,8100
|6,8110
|Sterlin
|7,6910
|7,7290
|7,6800
|7,7190
|İsviçre Frangı
|5,9770
|6,0070
|6,0260
|6,0570
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0350
|6,0950
|6,0650
|6,1250
|Avro
|6,7200
|6,7900
|6,7600
|6,8300
|Sterlin
|7,6130
|7,7850
|7,6190
|7,7790
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