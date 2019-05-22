MSB: Yunanistan ile toplantılar Atina'da devam ediyor
MSB: Türkiye ve Yunanistan arasındaki toplantılar Atina'da devam ediyor
|22 Mayıs 2019 17:17
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla başlayan toplantıların Atina'da devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere Türkiye ve Yunanistan arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla başlayan toplantılar Atina'da devam ediyor" denildi.
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