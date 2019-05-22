Uçurtmadan drone yaptılar



Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyü ilkokulunda görevli sınıf öğretmeni Recep Bingöl, öğrencileriyle birlikte çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi odağı oldu.

Bingöl, 'Bir öğretmen için en büyük sihirbazlık; öğrencilerini güldürebilmektir' mesajıyla paylaştığı görüntüde öğrencilerin sergilediği çalışma hayal gücünün sınırlarını zorladı. Görüntülerde, bir öğrenci önünü kapattığı perdenin arkasında uçuyor görüntüsünü verdiği anda, bir başka öğrenci ise perdeyi çekmesiyle yapılan sihirbazlık gösterimi ortaya çıktı.



CEP TELEFONUNU UÇURTAMAYA BAĞLADI; DRONE GÖRÜNTÜSÜ ÇEKTİ



Bingöl, öğrencilerini drone'la görüntülemek için, uçurtmaya cep telefonunu bağladı. 'Dronemuz yok diye, yerleri izleyemeyecek miydik gökyüzünden' mesajını yazarak sosyal medyada paylaştığı görüntüde, uçurtmaya bağlanan cep telefonuyla çekilen görüntüler, drone'la çekilmiş gibi yansıttı.

Okulda 35 öğrencisinin olduğunu anlatan Recep Bingöl, yaptığı böylesi çalışmayla öğrencilerin özgüveni arttığını söyledi. Bingöl, Uzun yıllar bölgeye yönelik video çekiyorum. Son zamanlarda öğrencilerin eğlenebileceği, okuldan zevk alabileceği videoları çekmeye çalıştık. Bu videoları sosyal medyada paylaştığımda birçok beğeni aldığını gördüm. Yaptığımız videoları izleyenler takdir etti. Bu çalışmaların sonucunda olumlu tepkiler aldık. Son olarak uçurtmaya cep telefonumu bağlayarak okul ve öğrencilerin drone gibi görüntüsünü çektim. Bu sosyal medya da çok beğenildi. Bu videoları çekerken öğrencilerimizin de kendine güveni artıyor. Biz çektiğimiz videoları birlikte izlerken çok keyif alıyoruz dedi.



Bingöl, bir öğrencisin motosiklete binme hayalini o atmosferi oluşturarak gerçekleştirmişti.

