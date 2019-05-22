Fransızca öğretmenlerine Fransa'da eğitim imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Fransa Büyükelçiliği Kültürel Etkinlikler ve İşbirliği Müsteşarlığı arasında yapılan iş birliğiyle Fransızca öğretmenlerine mesleki becerilerini artırmak amacıyla gelecek aydan itibaren Türkiye ve Fransa'da eğitim verilecek.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği İş Birliği ve Kültür Etkinlikleri Müsteşarı Eric Soulier'in katılımıyla Fransızca öğretmenlerinin mesleki gelişiminin desteklenmesine yönelik iş birliğini kapsayan Niyet Beyanı İmza Töreni, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Müdür Adnan Boyacı, burada yaptığı konuşmada, yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin 2023 Eğitim Vizyonu'nun öncelikli hedefleri içerisinde yer aldığına işaret etti.

Bu doğrultuda sivil toplum örgütleri, özel okullar, öğretmenler, okul yöneticileri, akademisyenler ve konuya ilişkin tüm tarafların katılımıyla Uluslararası Yabancı Dil Forumu'nu yaptıklarını anımsatan Boyacı, forumda İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapçaya ilişkin mevcut sorunların çözüm önerileriyle tartışıldığını, temel politikalara yönelik önceliklendirilmiş bir yapının ortaya konulduğunu ve bu yapıya ilişkin bir eylem planının hazırlandığını kaydetti.

Boyacı, eylem planı doğrultusunda ilk önce Arapça öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine ilişkin bir programı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Katar'da Arapça öğretmenlerimizi yetiştirmeyi amaçlayan bu programımız haziran ayında başlayacak. İkinci olarak Fransızca öğretmenlerimiz için Fransız hükümetinin, büyükelçiliğinin desteğiyle birlikte bu iyi niyet beyanıyla beraber öğretmenlerimizi burada ve Fransa'da yetiştirmeye ilişkin ikinci aşamaya geldik. Eğitimlerimiz Türkiye'de ve Fransa'da olmak üzere iki etapta gerçekleşecek. Bu eğitimler içerisinde öğretmenlerin hem 4 dil becerisine ilişkin dil yeterlilikleri hem de öğrenme, öğretme süreçlerindeki mesleki becerileri geliştirilecek."

- "Amacımız öğretmenlerin yabancı dil öğretimine ilişkin mesleki becerilerini artırmak"

Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Fransızca bölümünün de paydaşları olduğunu aktaran Boyacı, "Amacımız sürdürülebilir uygulamaya dönük öğretmenlerimizin çocuklarımıza yabancı dil öğretimine ilişkin mesleki becerilerini artırmak." şeklinde konuştu.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği İş Birliği ve Kültür Etkinlikleri Müsteşarı Soulier de konuşmasında bu iş birliğinin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Çalışmayla çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması için fırsat sunmanın amaçlandığını vurgulayan Soulier, niyet çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini anlattı.

Soulier, aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirilen proje kapsamında Avrupa ve Türkiye arasında Fransızca değişim programının öngörüldüğünü bildirdi.

Konuşmaların ardından Boyacı ve Soulier, niyet beyanını imzaladı.

- Fransızca Öğretmenleri Mesleki Gelişim Sertifika Programı hazırlandı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Fransa Büyükelçiliği Kültürel Etkinlikler ve İşbirliği Müsteşarlığı arasında yapılan iş birliği, yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine ilişkin Türkiye ve yurt dışındaki çalışmaların devamı olma niteliğini taşıyor.

Çalışmayla, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Fransızca öğretmelerine yönelik Türkiye ve Fransa'da Haziran 2019'dan itibaren başlayacak eğitimler planlandı.

İş birliği kapsamında Fransızca öğretmenlerinin konuşma, yazma, okuduğunu anlama ve dinleme olmak üzere dört dil beceri alanları ile Fransızca öğretimi alanındaki mesleki becerilerinin artırılması ve Fransızca dil eğitiminin geliştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla Fransızca Öğretmenleri Mesleki Gelişim Sertifika Programı hazırlandı.

Düzenlenecek eğitimlerin birinci fazı Türkiye'de 60 saat, ikinci fazı ise Fransa'da 60 saat olmak üzere toplam 120 saat olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'de düzenlenecek eğitim programının içerik, yazılı ve görsel materyalleri ile dijital içeriklerine ait hazırlık süreçleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek.

Düzenlenecek Mesleki Gelişim Sertifika Programı uzaktan eğitim sistemi ile desteklenecek.