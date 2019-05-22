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LGS giriş belgeleri yayınlandı

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek
 22 Mayıs 2019 17:38
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LGS giriş belgeleri yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup, sınav giriş belgelerini alabilecekleri bildirildi.
Anadolu Ajansı
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