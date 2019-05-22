1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408,00 liradan işlem gördü
 22 Mayıs 2019 17:44
Yazdır
Gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,97 artışla 250,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408,00 lira, Cumhuriyet altını 1.668,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,97 yükselişle 250,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 247,60 247,80 250,00 250,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.632,00 1.653,00 1.647,00 1.668,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,60 229,60 228,00 231,00
Lira(Tam) Ziynet 1.595,00 1.615,00 1.610,00 1.630,00
Yarım Ziynet 798,00 808,00 805,00 815,00
Çeyrek Ziynet 398,00 403,00 403,00 408,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
22 Mayıs 2019 18:25		 Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları
22 Mayıs 2019 17:07
Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
22 Mayıs 2019 13:17		 Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Mayıs 2019 18:17
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini aşağı çekti
21 Mayıs 2019 17:58		 Çeyrek altın günü 403,00 liradan tamamladı
21 Mayıs 2019 17:22
Gün sonu döviz fiyatları
21 Mayıs 2019 17:11		 Borsa günü yatay tamamladı
20 Mayıs 2019 18:17
Çeyrek altın kapanışta 403,00 liradan işlem gördü
20 Mayıs 2019 17:31		 Dolar günü 6,02 TL seviyelerinde tamamladı
20 Mayıs 2019 17:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
Torba teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hevesi kaçmak 1
İlk yazılı kuralların tarihçesi 1
deneme 1
Değeri sonradan anlaşılan başlıklar 4
Momentum 2
tadından yenmemesi 3
osmanlıspor 2
aklımın iplerini saldım 2
arabada yüksek sesle müzik dinlemek 3
en sevdiğim çiçek 11
SON İLANLAR
Türk Patent Kurumu iştiraki 20 mühendis alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam