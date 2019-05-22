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Denizli'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 14 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cip ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı
 22 Mayıs 2019 17:46
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Denizli'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 14 yaralı

Kudsi Kabalar yönetimindeki 20 S 0312 plakalı öğrencileri taşıyan minibüs, Ali Tartanel Caddesi'nde, Adil Kabaca'nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan öğrenciler, itfaiyenin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan 10'u öğrenci 14 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin jimnastik müsabakasına gittiği öğrenildi.

Yaralılardan bir yetişkinin hayati tehlikesinin bulunduğu, göğüs ve kafa travması teşhisiyle tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan kaza anı, servis aracının içindeki kamera ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde cipin ara sokaktan çıkarak öğrenci servisine çarptığı, öğrencilerin kaza sonrası yerlerinden fırlayarak koltukların arasına düştüğü ve ağladıkları yer alıyor.


Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 14 yaralı
Anadolu Ajansı
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