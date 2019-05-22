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BTP adayı Selim Kotil de yarıştan çekildi

31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy alarak en çok oy alan beşinci aday olan, Haydar Baş'ın liderliğini yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Adayı Selim Kotil de 23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimden çekildiğini açıkladı.Kotil seçimler için hangi adayı destekleyeceğine dair bilgi vermedi
 22 Mayıs 2019 17:56
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BTP adayı Selim Kotil de yarıştan çekildi

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından açıklama yaptı.Kotil, "23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim." dedi.

Selim Kotil, açıklamasında "Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun Selim Kotil (@selimkotil34)

EN ÇOK OY ALAN BEŞİNCİ ADAY OLMUŞTU

Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almış ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ardından en çok oy alan üçüncü aday olmuştu.

ŞİMDİYE KADAR ÇEKİLEN ADAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden; 2 bin 437 oy alan EHP destekli Özge Akman, 10 bin 492 oy alan TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu ve bin 520 oy alan Aysel Tekerek İmamoğlu lehine yarıştan çekilmişlerdi. Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Muammer Aydın da yarıştan çekildiğini açıklamış ancak DSP, hangi adayı desteklediğini açıklamamıştı.
Sözcü
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