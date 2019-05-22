Çocuklar için caminin alt katını spor salonuna dönüştürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Kardeşler Camisi İmamı Mustafa Çelik, çocukları camiye çekmek ve daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için müftülüğün de desteğiyle caminin alt katında spor salonu oluşturdu.

İmam Mustafa Çelik, okuldan arta kalan zamanlarda çocukları camiye çekebilmek için bir süre önce caminin alt katındaki boş alanı spor salonuna dönüştürmek için çalışma başlattı. Suruç Müftülüğünün desteğiyle Çelik, tenis masasının yanı sıra, temin ettiği birçok spor malzemesini salona yerleştirdi.

Kur'an-ı Kerim öğrenmek için camideki kursa katılan öğrenciler, bu sayede hem eğitim görüyor hem de sportif ve sosyal aktivitelere katılıyor.

Kardeşler Camisi İmamı Mustafa Çelik, çocukların kötü alışkanlıklardan korunmasına ve camilerin sevdirilmesine yönelik hizmetler yaptığını söyledi.

Çocukları camilere teşvik etmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Çelik, "Görev yaptığım yerlerden gittikten sonra benim yerime imamlık yapabilecek öğrenciler de yetiştirdik. Biz bu düsturu Peygamber Efendimizden aldık. Çünkü Peygamberimiz ilk başta gençlere değer vermiş, Musab bin Umeyr'i Medine'ye öğretici olarak göndermiş ve bu gençlere bir değer verdiğinin kanıtıdır. Biz de eğitim aldığımız büyüklerden bu nasihatleri aldık." dedi.

- "Sayımız 40'ı buldu"

Çelik, yaklaşık bir yıldan beri Kardeşler Cami'sinde görev yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Buraya ilk geldiğimde içeride gençlerin eksikliği hemen hissedildi. Bu eksikliğin giderilmesi için camiye gelen birkaç çocuğa ufak hediyeler verdik. Bu da çocukların hem hoşuna gitti hem de kendilerini değerli hissetmeye başladı. Biz burada ilk 5 kişiyle derslere başladık. Zamanla çocuklar arasında yaptıklarımız duyulunca sayımız giderek arttı. Sayımız şu anda hamdolsun 40 kişiyi buldu. Dersin yanında ilk etapta okçuluk, güreş gibi sporlar yaparak başladık."

Müftülüğün de destekleriyle aktivite alanlarını geliştirdiklerini anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur'anı Kerim öğrenme, tecvit dersleri, siyer ve İslam ilmihali derslerini veriyoruz. Dini eğitimlerinin yanında burada bize hayırsever vatandaşlarımız da destek oluyor. Çocuklarımızı geziye, pikniğe götürdük. Peygamberimizin sünneti olan güreşi, atıcılığı, yüzücülüğü öğretiyoruz. Çocuklarımızı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan yüzme havuzu, sinema, açık ve kapalı spor salonlarına götürerek keyifli zaman geçirmesini sağlıyoruz."

Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak istediklerini vurgulayan Çelik, bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını anlattı. Mustafa Çelik, "Her namazda illa birkaç öğrencimiz bulunuyor. Suruç'un bu güzel şeylerle anılmasını istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa biz de yapacağız." şeklinde konuştu.

- Çocuklar memnun

Suriyeli Şiyar Mustafa ise hocalarının teşvikiyle camiye geldiklerine belirterek, "Camide Kur'an derslerinin yanında sporla ilgili faaliyetlerin olduğunu duyduk. Mustafa Hoca'dan Allah razı olsun. Kur'an dersini alıyor ayrıca spor yapıyoruz. Bizi pikniğe götürüyor. Bu çalışmalar bize camiyi sevdirdi. Ailemiz de bundan memnun." diye konuştu.

Öğrencilerden Ali Yürekli de emeği geçenlere teşekkür ederek Çanakkale'ye de geziye gitmek için yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.