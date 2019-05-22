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Muğla'da jandarma aracı devrildi: 4 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma aracının devrilmesi sonucu 4 asker hafif yaralandı
|22 Mayıs 2019 18:23
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Mumcular Mahallesi'nden Mazı istikametine seyreden İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçtaki 4 asker hafif yaralandı.
Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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