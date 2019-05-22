Borsa günü düşüşle tamamladı
|22 Mayıs 2019 18:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kaybıyla 83.675,33 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.634,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,67, holding endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 28 ayın en düşük kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtti.
Yarın yurt içinde reel kesil güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, ABD ve Avro Bölgesinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
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