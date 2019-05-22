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Üsküdar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
İstanbul Üsküdar'da liseliler arasında parkta çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklanarak yaralandı
|22 Mayıs 2019 18:37
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen iki öğrenci grubu, okul çıkışında saat 15.30 sıralarında İcadiye Mahallesi'ndeki Şehit Sinan Gümüştaş Parkı'nda buluştu. Burada taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavgaya karışan ve parktan kaçan öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.
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