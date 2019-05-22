Samsunda suya ve sayaç okuma bedeline zam

SASKİ Komisyon toplantısı Büyükşehir Belediyesi binasında yapıldı. Toplantıda komisyonların belirlenmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. Komisyonlara havale edilen maddeler arasında SASKİ Genel Müdürlüğü'nün "Su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili teklif maddesi" yaklaşık 2 saat görüşüldü. İçme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam ve aylık tefe-tüfe oranında zam maddesi konusunda AK Parti ve MHP grubu meclis üyeleri SASKİ'nin çalışabilmesi için hukuki ve gerekli olduğunu savunurken, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grubu meclis üyeleri ise daha düşük zam tarifesinin uygulanması gerektiği görüşünü belirtiler.

"İndirim düzenlemesi SASKİ'yi aylık 4,5 milyon TL zarara sokuyor"

Komisyon öncesi belediye binasında konu üzerine açıklamalarda bulunan ve birkaç ay önce yapılan indirimi değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "SASKİ'nin gündeminde şu anda su fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenleme, geçmişte alınmış olan bir indirim kararının SASKİ bütçesine getirdiği çok negatif bir yükün düzenlenmesi şeklindedir. Şu andaki mevcut fatura düzenlemesine göre zam diye ifade edilecek ilave bir fiyat farkı söz konusudur ama bu karar alınmak durumundadır. SASKİ şu anda görevlerini icra edebilmesi için bu, alınması gereken bir karardır. Bu ayarlamadan sonra bile Samsun'daki su fiyatları Türkiye'deki birçok şehrin fiyatlarının gerisindedir. Bu düzenleme daha önce yapılan bir indirimin düzenlemesidir. O, doğru ve reel bir düzenleme değildi. SASKİ'ye aylık 4,5 milyon TL, yıllık da 50 milyon TL gibi bir yük getiren karar alınmıştı. O kararın düzeltilmesini yapıyoruz" dedi.

Yıldız: "Fiyat artışı değil, olması gerekeni yaptık"

Komisyonda konuşan SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ise, "2019 yılı bütçemizdeki tarif edilen giderlere göre bütçemizi tekrar belirlediğimizde karşımıza çıkan duruma göre yeni bir tarife oluşturma ihtiyacı duyduk. Bu tarife bir fiyat artışı değil, daha çok olması gereken, reel, güncel bütçe durumuna göre fiyatın gerçekleştirilmesidir. Bütçemizin denk hale gelmesi ve hizmetlerimizin sürdürülebilir halde devam edebilmesi için bu düzenlemenin yapılması gerekir. Mevcut hukuki şartlara uygun olarak düzenleme yapılmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz alan CHP grubu, zam oranının 3,97'den 3,60 çekilmesini, tefe-tüfe oranında aylık fiyat değişikliğinin de kaldırılmasını teklif etti. Teklife CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grubu 'evet' vermesine rağmen meclisten geçmedi. Ardından söz alan Saadet Partisi grubu Yüzde 25 zam yerine yüzde 10'luk bir zam yapılmasını ve tefe-tüfe oranının aylık olarak zamma eklenmemesini teklif etti. Öneri, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi gruplarının 'evet' oyuna rağmen reddedildi. Daha sonra söz alan İYİ Parti grubu harcama fazlalığına göre kotalar halinde zam yapılmasını, fazla su harcayana ona göre zam yapılmasını, belirli bir kotanın altında su harcayana zam yapılmaması gerektiğini önerdi. Teklif AK Parti ve MHP grubunun ret oyuyla reddedildi. Daha sonrasında madde, komisyona geldiği gibi "İçme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline de yüzde 150 zam ve aylık tefe-tüfe oranında ek zam" olarak oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

İçme suyu ve sayaç bakım onarım tarifeleri şu şekilde meclise havale edildi:

Meclise havale edilen madde ile birlikte mesken, geçici mesken, turizm, umumi tuvalet, amatör spor kulüpleri tesisleri, bahçe ve tarlalarda kullanılan suyun birim fiyatının 1. grup için 3,18'den 3,97'ye, 2. grup için 2,47'den 3,09'a, 3. grup için ise 1,96'dan 2,45'e çıkartılması teklif edilecek. Kamu, resmi hastaneler, resmi okullar ve resmi yurtlarda ise 1. grupta 4,78 olan suyun birim fiyatının 5,97'ye, 3,70 olan 2. grup birim fiyatının 4,62'ye ve 2,95 olan birim fiyatının 3,69'a çıkartılması teklif edilecek. Özel okullar ve özel yurtlarda ise 5,70 olan birim su fiyatının 7,12 olması teklif edilecek. İş yeri, geçici iş yeri, özel hastaneler ve inşaatlarda ise 1. grupta 5,97 olan suyun birim fiyatının 7,46'ya, 2. grupta 5,41 olan birim fiyatının 6,76'ya ve 3. grupta 4,27 olan birim fiyatının 5,33'e çıkartılması teklif edilecek. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Gıda OSB ve OSB (AAT bulunmayan) 1. ve 3. grupta 1,84 olan suyun birim fiyatının 2,30'a, çıkartılması teklif edilecek. 10,07 olan limanlardaki suyun birim fiyatı ise 12,58 çıkartılması, serbest bölgede ise birim fiyatın 7, 11'den 8,88'e çıkartılması teklif edilecek. Sayaç okuma bedeli de 1 lira yerine 2,5 lira olarak teklif edilecek. Ayrıca gazi ve şehit tarifesinde bulunan abonelerle ilgili mesken tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak. Engelli su tarifesinde bulunan abonelerle ilgili mesken tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak, 6360 sayılı Kanun kapsamında bulunan abonelere yüzde 25 indirim ve 6745 sayılı Kanun kapsamında bulunan abonelere yüzde 50 indirim uygulanacak.

SASKİ meclisi 23 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında saat 14.00'te yapılacak.