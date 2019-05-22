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'Askerlik konusundaki reform, büyük bir reformdur'

AK Parti Sözcüsü Çelik:"(CHP'nin İstanbul adayı) Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"
 22 Mayıs 2019 19:01
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'Askerlik konusundaki reform, büyük bir reformdur'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili, "CHP'de gözlemlediğimiz bir şey, giderek hırçınlaşan bir üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar vermiş hakemle kavga etmeye devam ediyorlar." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından bütün siyasi partilerin kendi hazırlıklarını yaptığını hatırlatan Çelik, AK Parti'nin kurulduğundan beri her seçimden birinci çıkmış parti olarak normal zamanlarda da seçime her zaman hazır olacak şekilde çalıştığını anlattı.

Çelik, İstanbul seçimi için çalışan birimlerin bugün MYK'ya bilgi verdiğini aktardı.

Teşkilatın genel durumuyla ilgili değerlendirmeler de yapıldığını belirten Çelik, TBMM'nin gündemine gelecek konuların da MYK'da görüşüleceğini söyledi.

İstiklal Savaşı'nın başlangıcının 100'üncü yılının anıldığını, bunun son derece önemli olduğunu ifade eden Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti tarih içerisinde sahip olduğumuz devletlerin, tarihteki var oluşumuzun bugün son aşaması olarak güçlü bir şekilde yürüyor. Özellikle son yıllarda hükümetlerimiz döneminde yapılan reformlar, hizmetler, Türkiye'ye kazandırılanlar, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru daha güçlü bir perspektifle daha büyük bir özveriyle yürümesini sağlamıştır." diye konuştu.

TBMM'nin açılışının 100'üncü yılının da yaklaştığını dile getiren Çelik, "Bu dönemde tarihin muhasebesini çok yapmamız gereken ve geleceğimiz açısından, yeni perspektifler ortaya çıkarmak açısından değerlendirmemiz gereken günler var. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi '82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız.' İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalması, motorlarının işlemeye devam etmesi ve en önemlisi rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Her siyasi partinin kendi tezlerini vatandaşla paylaştığını, siyasetin icabı olarak yumuşak geçen gündemler olduğu gibi sert geçen gündemler de olduğunu anlatan Çelik, "Netice itibarıyla içeride ne yaşarsak yaşayalım, göz bebeğimiz Türkiyemizin, hepimizin ortak çatısı, ortak zemini, ortak evi ve kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir şekide geleceğe yürümesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yeni dönemde bu bilinçle işler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu da kutlayan Çelik, teknik ekibi ve tüm camiayı tebrik etti.

Çelik, 19'uncu yüzyılın tanık olduğu en büyük trajedilerden biri olan Çerkez sürgününün 155'inci yıl dönümünün dün yaşandığını anımsatarak, "Yüzbinlerce Çerkez kardeşimizin bir mezar taşı bile olmadı. Onlar Osmanlı İmparatorluğu'ndan yana oldukları için, bağlılıkları ve sadakatleri yüzünden bu zulme maruz kaldılar. Bir kere daha şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz, şehadetlerini selamlıyoruz." şeklinde konuştu.

- İstanbul seçimi

İstanbul seçiminin yenilenmesi sürecinin başladığını anımsatan Ömer Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli olan şu andan itibaren bu seçime odaklanmak, vatandaşlara tezleri anlatmak, vatandaşlarımızla daha çok buluşmak. Her siyasi partinin yapması gereken bu fakat CHP'de gözlemlediğimiz bir şey, giderek hırçınlaşan bir üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar vermiş hakemle kavga etmeye devam ediyorlar. YSK'ye dönük saldırıları devam ettiriyorlar. 'Çete' demekle başladılar daha sonra başka aşamalara kadar geçtiler."

CHP adayı ve yönetiminin İstanbul seçimine dönük tavır değişikliğinin çok iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Daha önce seçim yenilenmesine karşı çıkanlar son zamanlarda 'bilgisayar başında bir takım hatalar yapılmış olabilir sorumlusu biz değiliz' gibi tutumlar sergilemeye başladılar. Sonuç olarak birtakım hatalar ortaya çıkmışsa içinize sinmemesi gereken sonucun bir eleştirisini yapmanız gerekir ama onun yerine hem 'birtakım bilgisayar başında bazı hatalar olmuş olabilir' deyip hem de seçim sonucunu 'biz kazandık' diye sunmaya çalışmak, buna ısrarlı şekilde devam etmek doğrusunu söylemek gerekirse anakronik bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor." ifadesini kullandı.

"Bu kadar eminseniz niçin bütün oyların yeniden sayılması için güçlü bir duruş ortaya koymadınız?" sorusunun CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve CHP'li yöneticilerin cevaplamadığı sorulardan olduğunu dile getiren Çelik, "Bu sorulara doğru düzgün bir cevap verilmesi lazım. Bunun yerine hakemle kavga etmek hem şık olmuyor hem de görevini yapan hakimlere karşı gerçekten ayıp oluyor." dedi.

Hatalar düzeltildikçe Binali Yıldırım'ın oylarının heba olduğu, karşı adayın oylarının heba olmadığının ortaya çıktığını ifade eden Çelik, CHP'nin bunların hiçbirine cevap veremeyip sadece hakemle kavga etmeye devam ettiğini söyledi.

YSK'nin mazbatayı bir adaydan alıp diğerine vermediğini, seçmen iradesinin berrak şekilde ortaya konması için yenilenmesine karar verdiğini dile getiren Çelik, "Kazandığıyla ilgili bu kadar özgüvenle konuşanların hiçbir şekilde sandık konusunda, sandığa gitme konusunda, vatandaşın iradesine başvurma konusunda şüphe içinde olmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Hataların hep Yıldırım'ın aleyhine olduğunun altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem oyların yeniden sayılmasına karşı çıkacaksınız ondan önce 'YSK en güvendiğimiz kurumdur' diyeceksiniz. Daha sonra YSK beğenmediğiniz bir karar verdiğinde de 'Bu çetedir' diyeceksiniz. Her zaman ifade ettiğimizi bir kere daha ifade ediyoruz, bir kişinin sonuca gerçekten saygı gösterip göstermediğini, onun sürece gösterdiği saygıdan anlarsınız. Sürece saygı gösteren sonucuna da saygı gösterir."
Anadolu Ajansı
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