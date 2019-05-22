JGK'daki darbe girişimi davasında 2 tahliye
Mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliye edilmesine karar verdi
|22 Mayıs 2019 19:16
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, 2 kişinin tahliyesine karar verdi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, tutuklu sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik beyanlarını alan mahkeme heyeti daha sonra müzakere arası verdi.
Ardından ara kararlarını açıklayan heyet, Levent Demir ve Erol Yılmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi, diğer tutuklu sanıkların tümünün bu halinin devamı kararlaştırıldı.
Duruşma, 10 Haziran'a ertelendi.
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