Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kargo şirketinin aracıyla silah taşımışlar
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda kargo şirketinin aracında av tüfeği ele geçirildi
|22 Mayıs 2019 19:28
|Yazdır
Afyonkarahisar'da bir kargo şirketinin aracına düzenlenen operasyonda ruhsatsız 17 av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde bir kargo firmasına ait araçla Afyonkarahisar'a ruhsatsız silah getirileceği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Çay ilçesinde şüpheli kargo aracını durdurarak arama yaptı.
Araçta yapılan aramada, 17 ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör ve 12 kartuş ele geçirildi.
İlgili kargo şirketine ve av tüfeklerini gönderen kişiye, 24 bin 356 lira cezai işlem uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|3 polise çarparak yaraladı, vurularak durduruldu
22 Mayıs 2019 19:24
|Üsküdar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
22 Mayıs 2019 18:37
|Muğla'da jandarma aracı devrildi: 4 yaralı
22 Mayıs 2019 18:23
|Denizli'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 14 yaralı
22 Mayıs 2019 17:46
|Dersten çağırdığı öğretmeni darp etti
22 Mayıs 2019 17:09
|Başkentte inşaat iskelesi yayaların üzerine çöktü
22 Mayıs 2019 16:57
|Başından silahla vurularak yaralanan köpeğe yardım eli
22 Mayıs 2019 15:37
|Sarar çiftinin evindeki soygunda hizmetçi tutuklandı
22 Mayıs 2019 15:30
|İstanbul'da evden hırsızlık olayları azaldı
22 Mayıs 2019 15:29
|Meclise girmeye çalışan iki DHKP-C'li tutuklandı
22 Mayıs 2019 15:18