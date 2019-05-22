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Doğru kullanılan bitki ve meyveler hayat kurtarıyor

 22 Mayıs 2019 19:32
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Doğru kullanılan bitki ve meyveler hayat kurtarıyor

TBMM Tıbbi ve Aromatik Çeşitliliğini Korunması Araştırma Komisyonu'nda konuşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, doğru kullanıldığında bitki ve meyvelerin hayat kurtardığını söyledi.

TBMM Tıbbi ve Aromatik Çeşitliliğini Korunması Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın başkanlığında toplandı. Komisyonda; Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu dinlendi.

'FARKINDA DEĞİLİZ'

Prof. Dr. Saraçoğlu, Türkiye'de bulunan bitki çeşitliliğinin hiçbir ülkede olmadığını söyledi. Anadolu topraklarının bitkisel varlığının, dünyanın en büyük potansiyel ekonomik gücüne sahip olduğunu aktaran Saraçoğlu, "Ama biz bunun farkında değiliz. Biyolojik çeşitliliği ile genetik kaynaklarıyla sebzesi, meyvesi baharatı tahılı tıbbi aromatik bitkileriyle çok büyük bir potansiyeldir" dedi.

'DOĞAL DOMATESİN SUYU KALP BÜYÜMESİNE ETKİLİ'

Doğru kullanıldığı zaman bitki ve meyvelerin, hayat kurtardığını kaydeden Prof. Dr. Saraçoğlu, "Tıbbi bitki denilince akla sadece ot şeklinde olanlar gelmemelidir. Portakal da bir tıbbi bitkidir. Yafa portakalı, halk arasında 'ala hastalığı' olarak bilinen 'vitiligo' hastalığı için oldukça etkilidir. Patates, patatesin kabuğu içeriğindeki derin etkin maddesi 'kolonsa' dediğimiz 'kolon kanseri'ne karşı etkilidir. Beyaz dut kurutulmuşu kandaki yüksek iltihabı düşüren ve bugün bilinen en güçlü endikedir. Brokoli iyi huylu prostat büyümesi ve her iki kadından birinin memesinde bulunan 'fibrotiche'ye karşı etkili. Nar, periton sıvısı karın zarında biriken sıvıya engel oluyor. Özellikle siroz hastalarında. Çocuk sahibi olamayan kadınlarda eğer rahim duvarı ince ise onun kalınlaşmasında etkilidir. Hamile bir bayanda rahimde sıvı azaldıysa ya annenin ya da bebeğin hayatı tehlikededir. Hamile kadınlara günde 2 bardak taze sıkılmış havuç suyu içilirse sıvı karşılanmış olur. Bugüne kadar binlerce anne adayını bu dertten kurtardık. Domates, doğal domatesin suyu içildiğinde kalp büyümesine karşı etkilidir" diye konuştu.

DHA
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