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'Obez hastalar için ilk tedavi şekli ameliyat değildir'

Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Fırat:- "Obez hastalar yapılan tedavilere rağmen kalıcı başarı sağlayamıyorsa, kilo vermeyi başarsa bile verdiği kiloları geri alıyorsa böyle hastalara cerrahi seçeneklerin de sunulması gerek"
 22 Mayıs 2019 19:44
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'Obez hastalar için ilk tedavi şekli ameliyat değildir'

Ege Üniversitesi (EÜ) Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Fırat, obezitenin sigaradan sonra önlenebilir ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer aldığını belirterek "Obez hastalar yapılan tedavilere rağmen kalıcı başarı sağlayamıyorsa, kilo vermeyi başarsa bile verdiği kiloları geri alıyorsa böyle hastalara cerrahi seçeneklerin de sunulması gerek." dedi.

Fırat, EÜ ile Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği işbirliğiyle düzenlenen obez hastalarla cerrahları bir araya getiren "Avrupa Obezite Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de obez hasta sayısının son yıllarda yeme kültürünün değişmeye başlamasıyla arttığını, artık her 4 kişiden birine obez teşhisi konduğunu söyledi.

Obezitenin dünyada da savaşılması gereken bir çeşit salgın hastalık olduğunu vurgulayan Fırat, "Obezite, sigaradan sonra önlenebilir ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Obeziteden hayatını kaybedenlerin sayısı açlık yüzünden tüm dünyada kaybedilen insan sayısından daha fazla. Artık bazı kanser türlerinin de obeziteyle artış gösterdiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Fırat, Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadele konusunda çok önemli çalışmalara imza attığını, açılan obeziteyle mücadele merkezlerinde çok sayıda hastanın bilgilendirilip tedavi edildiğini aktardı.

Obeziteyle mücadele konusunda cerrahi tekniklerin de son yıllarda tercih edildiğine dikkati çeken Fırat, şunları kaydetti:

"2003 yılında tüm dünyada obezite cerrahisi olan hasta sayısı 150 bin iken, 2015 yılında bu rakam 450 bini bulmuş durumda. Obez hastalar için ilk tedavi şekli ameliyat değildir. Hastalar yapılan tedavilere rağmen uzun yıllar kalıcı başarı sağlayamıyorsa, kilo vermeyi başarsa bile verdiği kiloları geri alıyorsa böyle hastalara cerrahi seçeneklerin de sunulması gerek. Bilimsel verilere göre seçilmiş hastaların, bu işte uzman ve deneyimli hastane ve sağlık ekipleri tarafından ameliyat edilmesi gerekir."

Etkinlikte, cerrahlar ile obezite hastaları, ameliyathanedeki bir obezite ameliyatını canlı olarak izledi.
Anadolu Ajansı
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