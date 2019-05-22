Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasına devam edildi
|22 Mayıs 2019 19:48
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.
19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını yapan dönemin bölük komutanı eski binbaşı Özkan Gürkol, tanklara mühimmat yüklemesi emrini eski yarbay Erdal Yetim'in verdiğini ancak, bu suçun kendisine ve kursiyer teğmenlere isnat edildiğini iddia etti.
Darbe kalkışmasının yaşandığı gece tanklara çıkma emrini Erdal Yetim'in verdiğini öne süren Gürkol, daha sonra Yetim'i arayarak "Komutanım senin bölük bize karşı koyuyor." demesi üzerine "Şu an emir verecek durumda değilim. Fatih Çubukçu'yu ara." yanıtını aldığını ileri sürdü.
Gürkol, Yetim'in her zaman "Bir komutan nasıl hareket ederse kıta öyle hareket eder." dediğini ifade ederek, "Eğer Erdal Yetim isteseydi tanklar o gece dışarı çıkmazdı." savunmasını yaptı.
15 Temmuz gecesi ciddi bir terör saldırısı tehdidi olduğu şeklinde bir istihbarat aldığını vurgulayan Gürkol, Fatih Çubukçu'dan talimatla aldığı emirleri yerine getirdiğini, darbeden haberdar olmadığını öne sürdü.
Gürkol, iddia edildiği emirleri yerine getirmeyen kursiyer teğmenlere "Vururum, öldürürüm" gibi bir ifade kullanmadığını iddia ederek, darbe kalkışması esnasında hiçbir teğmene teçhizat dağıtmadığını, sadece aldığı emirler doğrultusunda teğmenleri cephanelik bölgesine sevk ettiğini ileri sürdü.
Kışladan çıkan iki tankın komutanları Koray Korkmaz ve Mehmet Fatih Kılıç'a emir vermediğini ifade eden Gürkol, iddianamede geçen, "Tanklara binen teğmenlere 'önünüze gelenleri ezin, öldürün geçin' dediği" şeklinde bir ifade kullanmadığını söyledi.
Darbe girişinin yaşandığı gece "terör saldırısı var" saikiyle hareket ettiğini ileri süren Gürkol, yaptığı tüm faaliyetlerin mevzuata uygun olduğunu iddia etti.
Gürkol, mütalaadaki, tümen çöplüğünde koli içerisinde kırmızıyla işaretlenmiş bölgeleri gösteren haritaların da bulunduğu evrakları yaktırdığı iddiasına ilişkin ise adı geçen yere gitmediği, iddianın asılsız ve uydurma olduğunu ileri sürdü.
Darbeci olmadığını ve suçsuz olduğunu öne süren Gürkol, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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