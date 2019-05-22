1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Google hatayı kabul etti ve açıklama yaptı

Google arama motorunun bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve gösterme sorunu yaşadığı ve bu hatanın yalnızca "haber" kategorisini etkilediği duyuruldu.
 22 Mayıs 2019 19:52
Yazdır
Google hatayı kabul etti ve açıklama yaptı

Google arama motorunun bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve gösterme sorunu yaşadığı ve bu hatanın yalnızca "haber" kategorisini etkilediği duyuruldu.

Google'dan yapılan açıklamada mühendislerin konu ile ilgili çalışmalara başladıkları belirtildi.

Google Webmasters Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı arama sounçlarını dizinleme konusunda problem yaşıyoruz. Elimizde daha fazla veri olduğunda bu paylaşımı güncelleyeceğiz" denildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte google'da en çok aranan kelime
20 Mayıs 2019 22:00		 TikTok , WhatsApp ve Instagram'ı solladı
18 Mayıs 2019 22:03
WhatsApp için karanlık dönem başlıyor! İşte yeni hali
16 Mayıs 2019 20:38		 Microsoft'tan veri ihlali bildirimi
15 Mayıs 2019 23:47
Bakanlıktan WhatsApp yetkililerine uyarı
15 Mayıs 2019 21:56		 Konum verilerini paylaşan Twitter özür diledi
15 Mayıs 2019 21:30
Facebook'tan canlı yayınlara kısıtlama
15 Mayıs 2019 20:35		 Google'da en çok neleri aradık?
13 Mayıs 2019 19:34
WhatsApp'tan 'mobil ödeme hizmeti'
08 Mayıs 2019 23:28		 Sosyal medya gençlerin mutluluğunu etkilemiyor
07 Mayıs 2019 19:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor
Torba teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan kadın 4
çocuk 3
alışkanlık 2
numarasını vermek istemeyip özelden aramak isteyen kadın 9
refik halit karay 1
Tozu dumana katmak 2
ilgi alanı 1
Fark etmek 2
arabada parfüm taşımak 2
huawei 2
SON İLANLAR
Türk Patent Kurumu iştiraki 20 mühendis alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam