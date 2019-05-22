Google hatayı kabul etti ve açıklama yaptı
Google arama motorunun bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve gösterme sorunu yaşadığı ve bu hatanın yalnızca "haber" kategorisini etkilediği duyuruldu.
|22 Mayıs 2019 19:52
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Google arama motorunun bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve gösterme sorunu yaşadığı ve bu hatanın yalnızca "haber" kategorisini etkilediği duyuruldu.
Google'dan yapılan açıklamada mühendislerin konu ile ilgili çalışmalara başladıkları belirtildi.
Google Webmasters Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı arama sounçlarını dizinleme konusunda problem yaşıyoruz. Elimizde daha fazla veri olduğunda bu paylaşımı güncelleyeceğiz" denildi.
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