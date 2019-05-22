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Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı

Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
 22 Mayıs 2019 20:44
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Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı

Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Hikmet Kaya idaresindeki 05 AK 388 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında, Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki 71 AAE 443 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, isimleri belirlenemeyen 8 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Anadolu Ajansı
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