Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
|22 Mayıs 2019 20:44
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Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Hikmet Kaya idaresindeki 05 AK 388 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında, Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki 71 AAE 443 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, isimleri belirlenemeyen 8 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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