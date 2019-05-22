Diş çektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Fatma ve Musa Akdemir'in zihinsel engelli çocukları Atakan Akdemir'in (19) Rize Devlet Hastanesi'nde narkoz verilerek dişi çekildi. Ameliyatından birkaç saat sonra fenalaşan ve kalp krizi geçiren genç, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran aile, olayda doktor ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Arhavi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Musa ile ev hanımı Fatma Akdemir, zihinsel engelli 3 çocuğundan Atakan Akdemir'i diş ağrısı nedeniyle dün Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayenesi sonrası narkoz verilerek ameliyata alınan Akdemir'in dişi çekildi. Ameliyat sonrası ayılmayan ve fenalaşan zihinsel engelli gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Akdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran aile, olayda doktor ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Anne Fatma Akdemir, oğlunun Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınmasının ardından hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Oğlunu ağrıyan dişi için hastaneye getirdiğini anlatan Musa Akdemir, Dün çocuğumun hastaneye yatışını gerçekleştirdik.Saat 1220?de ameliyata alındı, 3 saat sonra ise ameliyattan çıktı.Saat 1730?a kadar çocuğum ayılmadı. Benim çocuğuma herhangi bir müdahale yapılmadı. Narkozdan dolayı tepki vermedi. Narkoz tetikleme yapmış, çocuğun kalbi durmuş. Şuan yoğun bakımda tutuluyor. Doktorlardan şikayetçiyiz dedi.

'SADECE DİŞ ÇEKTİRMEYE GELMİŞTİ'

Oğlunun daha öncede benzer ameliyatla 5 dişinin çekildiğini anlatan Fatma Akdemir ise Ameliyattan çıktan sonra, çocuğumun yanına gittim. Çocuğun gözleri kapalı, bitkin halde eliyle hareket yapmaya çalıştı. Anlamsız sesler çıkardı. Çocuğumu o şekilde yatağa koydum. Bizimle kimse ilgilenmedi. Hastanede yanlış bir şeyler oldu. Çocuğuma fazla narkoz verildi diye düşünüyorum. Çocuğumuz sadece diş çektirmek için geldiği hastanede şu an yaşam mücadelesi veriyor. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hayat bu kadar ucuz olmamalıö dedi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, diş çekimi başarılı yapılan Atakan Akdemir'in operasyondan 4 saat sonra solunum güçlüğü çekmeye başladığı ve kalp krizi geçirdiğini belirtti. Yetkililer, hayati tehlikesi bulunan Akdemir'in Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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