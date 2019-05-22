1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diş çektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı

Rize Devlet Hastanesi'nde anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçiren ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan zihinsel engelli Atakan Akdemir, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Akdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
 22 Mayıs 2019 20:54
Yazdır
Diş çektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Fatma ve Musa Akdemir'in zihinsel engelli çocukları Atakan Akdemir'in (19) Rize Devlet Hastanesi'nde narkoz verilerek dişi çekildi. Ameliyatından birkaç saat sonra fenalaşan ve kalp krizi geçiren genç, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran aile, olayda doktor ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Arhavi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Musa ile ev hanımı Fatma Akdemir, zihinsel engelli 3 çocuğundan Atakan Akdemir'i diş ağrısı nedeniyle dün Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayenesi sonrası narkoz verilerek ameliyata alınan Akdemir'in dişi çekildi. Ameliyat sonrası ayılmayan ve fenalaşan zihinsel engelli gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Akdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran aile, olayda doktor ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Anne Fatma Akdemir, oğlunun Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınmasının ardından hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Oğlunu ağrıyan dişi için hastaneye getirdiğini anlatan Musa Akdemir, Dün çocuğumun hastaneye yatışını gerçekleştirdik.Saat 1220?de ameliyata alındı, 3 saat sonra ise ameliyattan çıktı.Saat 1730?a kadar çocuğum ayılmadı. Benim çocuğuma herhangi bir müdahale yapılmadı. Narkozdan dolayı tepki vermedi. Narkoz tetikleme yapmış, çocuğun kalbi durmuş. Şuan yoğun bakımda tutuluyor. Doktorlardan şikayetçiyiz dedi.

'SADECE DİŞ ÇEKTİRMEYE GELMİŞTİ'

Oğlunun daha öncede benzer ameliyatla 5 dişinin çekildiğini anlatan Fatma Akdemir ise Ameliyattan çıktan sonra, çocuğumun yanına gittim. Çocuğun gözleri kapalı, bitkin halde eliyle hareket yapmaya çalıştı. Anlamsız sesler çıkardı. Çocuğumu o şekilde yatağa koydum. Bizimle kimse ilgilenmedi. Hastanede yanlış bir şeyler oldu. Çocuğuma fazla narkoz verildi diye düşünüyorum. Çocuğumuz sadece diş çektirmek için geldiği hastanede şu an yaşam mücadelesi veriyor. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hayat bu kadar ucuz olmamalıö dedi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, diş çekimi başarılı yapılan Atakan Akdemir'in operasyondan 4 saat sonra solunum güçlüğü çekmeye başladığı ve kalp krizi geçirdiğini belirtti. Yetkililer, hayati tehlikesi bulunan Akdemir'in Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kargo şirketinin aracıyla silah taşımışlar
22 Mayıs 2019 19:28		 3 polise çarparak yaraladı, vurularak durduruldu
22 Mayıs 2019 19:24
Üsküdar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
22 Mayıs 2019 18:37		 Muğla'da jandarma aracı devrildi: 4 yaralı
22 Mayıs 2019 18:23
Denizli'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 14 yaralı
22 Mayıs 2019 17:46		 Dersten çağırdığı öğretmeni darp etti
22 Mayıs 2019 17:09
Başkentte inşaat iskelesi yayaların üzerine çöktü
22 Mayıs 2019 16:57		 Başından silahla vurularak yaralanan köpeğe yardım eli
22 Mayıs 2019 15:37
Sarar çiftinin evindeki soygunda hizmetçi tutuklandı
22 Mayıs 2019 15:30		 İstanbul'da evden hırsızlık olayları azaldı
22 Mayıs 2019 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - TSK'dan Cerablus polisine araç desteği21:55 - YSK, iki ilçede sonuçları neden iptal etmediğini de açıkladı21:52 - Öğrenciler, okullarındaki seralarda çiftçi oldu21:48 - Muğla Büyükşehir: DSİ uygun malzeme kullanmadı21:44 - Bu kez öğretmenler oynadı, öğrenciler izledi21:40 - Atama beklerken muhtar oldu, sokakları sınıf yaptı21:36 - TBMM Genel Kurulunda 'Trabzon' tartışması21:32 - YSK Başkanı Sadi Güven'den ilk açıklama21:27 - Binali Yıldırım: Sadi Güven'in düşüncesine katılmıyorum21:23 - '17 yıldır eğitim ve öğretim en büyük önceliğimiz oldu'
21:18 - 'Türkiye kendisini yeniden inşa edecek bir adım attı'21:13 - Prof. Dr. Asri Çubukçu son yolculuğuna uğurlandı21:08 - Birer birer teslim oluyorlar21:03 - Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama20:58 - 'Tüketimi çok fazla ama sağlığı tehdit ediyor'20:54 - Diş çektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı20:50 - Bakanı Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti20:44 - Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
Torba teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en sevdiğim çiçek 11
Fark etmek 2
Yürek sürgünü 1
İtaat etmek 1
alyans takmayan eşler 8
sabun kokusu 3
memurlar.net bağımlılığı 2
sözlükte hareketlilik 2
kavuşmak hayal oldu 2
ince düşünmek 3
SON İLANLAR
Türk Patent Kurumu iştiraki 20 mühendis alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam