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'Tüketimi çok fazla ama sağlığı tehdit ediyor'

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan, yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle açıkta satılan tavuk döner gibi gıdaların bozulma riskinin yüksek olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
 22 Mayıs 2019 20:58
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'Tüketimi çok fazla ama sağlığı tehdit ediyor'

Yaz aylarında özellikle Çukurova Bölgesi'nde sıcaklıkların çok üst seviyelerde olduğunu ve bundan dolayı soğuk ortamda bekletilmeyen gıda ürünlerinin çabuk bozulduğunu belirten Alparslan, "Açıkta gıda satışı 4 mevsimde de risk taşıyan bir durumdur. Ama yaz aylarında bu risk artar. Et ve süt ürünleri yaz aylarında daha çok bozulan gıdalardır. Özellikle tavuk üretim şartlarına da bağlı olarak çabuk bozulan bir besin kaynağıdır. Bu tür bozulmaların en büyük etkeni nem ve sıcaklıktır. Çünkü yaz aylarında mikroorganizmaların üremesi için gerekli yüksek sıcaklıklar özellikle bu bölgede etkisini göstermektedir" dedi.

'BOZULMA RİSKİ ARTIYOR'

Gıdaların düşük sıcaklıkta bekletilerek bozulmasını engelleyip ömrünü uzatmanın mümkün olduğunu söyleyen Alparslan, açıkta satılan gıdanın havadaki sıcaklık ve nemden doğrudan etkilendiğini ayrıca mikroplarla direk temas halinde olduğunu dile getirdi. Tavuk döner tüketiminin mevsim fark etmeden her dönem çok yoğun olduğuna dikkat çeken Alparslan, şöyle konuştu:

"Kentimizde tavuk döner satışı birçok yerde dışarıdaki kirli havayla temas halinde satılıyor. Bunun üzerine bir de sıcaklık eklenince beyaz etteki bozulma kaçınılmaz oluyor. Bundan dolayı satılan gıdanın hazırlanışı kadar sunumu ve satıldığı ortam çok önemlidir. Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında açıkta gıda tüketmemesi konusunda çağrıda bulunuyoruz."
DHA
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