Prof. Dr. Asri Çubukçu son yolculuğuna uğurlandı
|22 Mayıs 2019 21:13
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Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman İslam tarihçisi, akademisyen, yazar Prof. Dr. Asri Çubukçu (80) memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Yakutiye Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Asri Çubukçu'nun yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversiteden çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı.
Uzun yıllar Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan ve ömrünü ilme adayan Asri Çubukçu'nun cenaze namazını Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu kıldırdı. Cenazede ayrıca öğrencisi Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Selçuk Coşkun kısa bir konuşma yaparak merhum Çubukçu'yu anlattı.
Prof. Dr. Çubukçu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Asri mezarlığında dualarla toprağa verildi.
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