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'Türkiye kendisini yeniden inşa edecek bir adım attı'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Referandumla önemli bir adım attık. Türkiye kendisini yeniden siyaset olarak, devlet olarak inşa edecek bir adım attı. Bunu ne için yaptık; önümüzdeki dünyada Türkiye'nin daha güçlü bir aktör olarak yer alabilmesi için yaptık"
 22 Mayıs 2019 21:18
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'Türkiye kendisini yeniden inşa edecek bir adım attı'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Referandumla önemli bir adım attık. Türkiye kendisini yeniden siyaset olarak, devlet olarak inşa edecek bir adım attı. Bunu ne için yaptık; önümüzdeki dünyada Türkiye'nin daha güçlü bir aktör olarak yer alabilmesi için yaptık." dedi.

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) düzenlenen "Üçüncü Binyılın Başında Dünya ve Türkiye" isimli toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünya tarihi hakkında katılımcılara bilgiler veren Şentop, dünyanın, 21. yüzyılın başında yeni paradigmaların, yeni bir dünya düzenin tartışıldığı, yeni bir düzenin kurulma arifesinde olduğunu belirtti.

Şentop, küreselleşme denilen çok önemli bir değişim döneminden geçildiğini belirterek, yaklaşık 30 yıl evvel gazete sayfalarında dünyadan haberlerin çok az olduğunu ancak şimdi bunun tersine döndüğünü vurguladı.

Bu küreselleşmenin sadece ticaret ve ekonomide etkili olmadığını ifade eden Şentop, "Sosyal hayatta da kültürde de etkili oluyor. Gençlerimiz bütün dünyada yaygın olan tabirleri kullanıyor, şarkıları dinliyor. Bu değişimin siyasi hayatı da iktidarları da değiştirebileceğini eklememiz lazım. Tarım devrimi imparatorlukları ortaya çıkarttı. Sanayi devrimi ulus devletleri ortaya çıkarttı. Bu küreselleşme de dünyada yeni bir siyasi oluşumlara imkan verecek, siyasette ve ekonomide yeni paradigmaları yol açacak bir tablo ortaya çıkacak." diye konuştu.

- "Türkiye'nin daha güçlü aktör olması için yaptık"

Türkiye'nin 100 yıl içerisinde büyük gelişmeler yaşadığını, dünyada ve bölgesinde sözü geçen bir ülke olduğunu aktaran Şentop, "Yeni döneme hazırlanabilmek için de yeni bir hamle gerçekleştirdik. Türkiye geçtiğimiz yüzyılın en önemli siyasi ve hukuki değişikliklerinden birisiyle hükümet sistemini değiştirdi. Bugün birçok ülkede sistem tartışılıyor başta Fransa, Trump'ın gelişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde de 200 yıldan bu yana devam eden sistem birçok yerde tartışılır oldu. Referandumla önemli bir adım attık, Türkiye kendisini yeniden siyaset olarak, devlet olarak inşa edecek bir adım attı. Bunu ne için yaptık; önümüzdeki dünyada Türkiye'nin daha güçlü bir aktör olarak yer alabilmesi için yaptık." ifadesini kullandı.

Şentop, geçmiş yüzyıllarda ülkeler arasında ekonomik ve teknolojik yarışta olmak isteyen ülkenin yarışa en başından başlayabildiğini, şu andaki bilim ve teknoloji sayesinde ise istenilen yerden bu yarışa girilebildiğini anlattı.

Şentop, şunları kaydetti:

"19. yüzyılın Avrupa'sı ve Batı kültürü medeniyeti, Batı medeniyeti dışındaki dünyada insan hakları alanında, insani değerler noktasında insanların ümit bağladığı bir medeniyet kültürüydü. Fakat şimdi öyle değil, uluslararası hukuk da siyaset de ekonomi de bütün insanların, devletlerin eşitliğine inanan bütün insanların kalkınmasına, müreffeh olmasına inanan bir takım değerlere ihtiyaç var, bu değerleri ortaya koyan tek ülke Türkiye."

Konuşmaların ardından Şentop, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Bir katılımcının Huawei ile ilgili bir sorusu üzerine Şentop, konunun sadece telefon firmasıyla sınırlı kalmadığını belirtti.

ABD'nin bu tavrına karşı Almanya ve Hollanda'nın karşı çıktığını belirten Şentop, "Altyapı konusunda Çin firmasıyla çalışıyorlar çünkü. ABD ile ticaret yapan ve bundan kar elde eden bütün ülkelere ve yabancı firmalara karşı bir tavır var ama Çin teknoloji devinin durumu çok daha farklı. Bir dizginleme söz konusu. Bunun birçok alanda devam edeceğini düşünebiliriz. Buna benzer olaylarla çok daha fazla karşılaşacağız." şeklinde konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise İzmir'in zengin doğal kaynaklarıyla Türkiye ve dünyada öne çıkan kentlerin arasında yer aldığını dile getirdi.

İzmir'in tarım, turizm, sanayi ve enerji gibi çok yönlü alanlarıyla yatırımcıların dikkatini çektiğine işaret eden Ayyıldız, "Yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye'nin çok önemli bir yerinin olacağını ve İzmir'in de burada yerini alacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İZTO meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Anadolu Ajansı
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