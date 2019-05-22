'17 yıldır eğitim ve öğretim en büyük önceliğimiz oldu'
|22 Mayıs 2019 21:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim çalışanları ile iftar programında konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Son 17 yıldır eğitim ve öğretim en büyük önceliğimiz oldu. 302 binin üzerinde yeni derslik açtık.
- Meseleye objektif yaklaşan herkes eğitimde katedilen yol görüyor ve takdir ediyor.
- Sürekli muhasebemizi yapıyor ve tespit ettiğimiz eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı vizyoner davranmaktır. Bu taktip edilip alkışlanacak bir tavırdır.
- Yapılan değişiklikler eğitimi yap-boz tahtasına çevirmek değildir. Çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamaktır.
- Artık daha büyük hamleler yapmak için elverişli zeminlere sahibiz. Eğitim reformu paketi çok önemli değişiklikleri içeriyor. Uzamlar fikirlerini dile getirecek, varsa eksiklikler giderilecektir.
- Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı olmak yerine yıkıcı olmak kimseye fayda sağlamaz.
- Bunlar her yeniliğe ve reforma saldırmayı maharet sanıyor. Biz size inanıyoruz. Sizinle bu reformu hayata geçireceğiz.
- Şiddeti içeren dizi, film ve sanal oyunlar gençlerimizin zihinsel kodlarını tahrip ediyor.
- Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, eli öpülür.
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