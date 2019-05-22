Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim çalışanları ile iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Son 17 yıldır eğitim ve öğretim en büyük önceliğimiz oldu. 302 binin üzerinde yeni derslik açtık.

- Meseleye objektif yaklaşan herkes eğitimde katedilen yol görüyor ve takdir ediyor.

- Sürekli muhasebemizi yapıyor ve tespit ettiğimiz eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı vizyoner davranmaktır. Bu taktip edilip alkışlanacak bir tavırdır.

- Yapılan değişiklikler eğitimi yap-boz tahtasına çevirmek değildir. Çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamaktır.

- Artık daha büyük hamleler yapmak için elverişli zeminlere sahibiz. Eğitim reformu paketi çok önemli değişiklikleri içeriyor. Uzamlar fikirlerini dile getirecek, varsa eksiklikler giderilecektir.

- Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı olmak yerine yıkıcı olmak kimseye fayda sağlamaz.

- Bunlar her yeniliğe ve reforma saldırmayı maharet sanıyor. Biz size inanıyoruz. Sizinle bu reformu hayata geçireceğiz.

- Şiddeti içeren dizi, film ve sanal oyunlar gençlerimizin zihinsel kodlarını tahrip ediyor.

- Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, eli öpülür.