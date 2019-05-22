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Bu kez öğretmenler oynadı, öğrenciler izledi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında öğretmenlerin sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak işlemeleri çağrısı üzerine Manisa'da Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğretmenleri, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte 'Yağ satarım bal satarım' oyununu oynadı.
 22 Mayıs 2019 21:44
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Bu kez öğretmenler oynadı, öğrenciler izledi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında öğretmenlerin sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak işlemeleri çağrısı üzerine Manisa'da Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğretmenleri, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte 'Yağ satarım bal satarım' oyununu oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, öğretmenlerde en az öğrencileri kadar eğlendi.

Yunusemre Mehmet Suphi Egemen İlkokulu, MEB'in "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında, geleneksel sokak oyunlarını yeniden yaşattı. Bakanlığın, öğretmenlerin sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak işlemeleri çağrısıyla harekete geçen okul yönetimi, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte oyun oynadı. Etkinlik çerçevesinde ana sınıfı öğrencileri kitap okudu, tişört boyadı, köpükten balon yaptı, top toplamak için yarıştı ve müzik eşliğinde dans etti. Öğrencilerin oyunlarına öğretmenler de eşlik etti. Daire yapan öğretmenler 'yağ satarım bal satarım' oyununu oynadı. Öğrencilerde alkış tutarak, öğretmenlerine destek verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, öğretmenlerde en az öğrencileri kadar eğlendi.

Projeye ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Evra Seda Satan, "Bugün bakanlığımızdan gelen proje doğrultusunda ana sınıflarımızla dışarıda ders işleyerek, oyunlarımızı oynuyoruz. Oyun oynamak çocuğun en büyük görevi. Bu anlamda daha önce okulumuzda hayat oyunu adlı bir proje başlatmıştık. Hayat oyunu 5 farklı ana sınıfında çocuklara uygulamalı olarak öğretmek en büyük amacımızdı. Fırsat bulduğumuz her zaman sadece ana sınıfımızda değil 405 öğrencimizle birlikte hem oyun oynuyoruz hem çalışıyoruz. Çocukluğunda oyuna doyan çocuk, büyüdüğünde aile, meslek ve sosyal hayatında başarılı oluyor. Oyun oynayamamış dezavantajlı çocukların ileri ki yaşlarda sıkıntılarla karşılaştığını gözlemekteyiz. Oyun oynamayı sadece bir gün değil her gün destekliyoruz. Velilerimize de bunu tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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