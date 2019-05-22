Öğrenciler, okullarındaki seralarda çiftçi oldu

Kocaeli'de başlatan proje kapsamında bir okula kurulan sera ve bahçelerde öğrenciler, çeşitli ürünler yetiştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ''Üretken mutlu çocuklar bahçesi'' projesi kapsamında öğrenciler, çiftçi olma fırsatı yakaladı. Türkan Dereli İlkokulu öğretmenleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden çocukların "Serbest Etkinlik ile Oyun ve Fiziki Etkinlikler" derslerinde faydalanabilecekleri bir bahçe oluşturulmasını talep etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocuklara tarımın ve doğal beslenmenin önemini uygulamalı olarak göstermek için gerekli çalışmaları başlattı. Türkan Dereli İlkokulu'na sera ve açık bahçeler kuruldu.

Öğrenciler sebze ve meyve yetiştiriyor

Kurulan bahçe ve seralarda öğrenciler, çeşitli sebze meyveleri yetiştirmeye başladı. 8 açık bahçeden oluşan "Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi"nde çocuklar toprak ile uğraşarak fidanları toprak ile buluşturuyor. Serbest Etkinlik ile Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinde bahçeye giden çocuklar, bahçenin bakımını yapıyor. Öğretmenlerin eşliğinde bitkileri sulayan ve bakımlarını yapan çocuklar yaptıkları işlerden keyif alıyor. Çocukların severek etkinlikler yapma fırsatı bulduğu bahçenin ardından okul içerisinde 4 sera daha kuruldu. Oluşturulan seralar ile birlikte çocuklar, alanda çilek, salatalık, kabak, domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz yetiştirmeye başladı.

"Keyif alınca okulumuza 4 sera daha kurduk"

Projenin öğrenciler için çok faydalı olduğunu ifade eden Türkan Dereli İlkokulu Müdürü Alper Yazıcı, "Sınıf öğretmenlerimizin isteği doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtik. İlk önce okulumuzda çocuklarımız için üretken mutlu çocuklar bahçesi kuruldu. Çocuklarımız yaptıkları işlerden keyif alınca okulumuza 4 sera daha kurduk. Burada çocuklarımıza tarım ve organik beslenme konusunda önemli eğitimler veriyoruz. Büyüklerimizin ise çocuklarımızı örnek almasını istiyoruz. Bu bahçeyi okulumuza kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.