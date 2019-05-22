TSK'dan Cerablus polisine araç desteği
Jandarma Genel Komutanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede görev yapması için 6 trafik aracını Cerablus Yerel Meclisine hibe etti
|22 Mayıs 2019 21:56
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Jandarma Genel Komutanlığı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede görev yapmak üzere 6 trafik aracını, Cerablus Yerel Meclisine hibe etti.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Valiliği, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede, trafiği etkin şekilde denetlemek için Jandarma Genel Komutanlığından 6 trafik aracı talep etti.
Kısa sürede İl Jandarma Komutanlığına gönderilen araçlar, gerekli bakım ve onarımın ardından Cerablus Yerel Meclisine teslim edildi.
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