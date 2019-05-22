YSK, iki ilçede sonuçları neden iptal etmediğini de açıkladı
|22 Mayıs 2019 21:55
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YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal kararının gerekçesi açıklandı.
Gerekçede, 754 sandıkta, ilçe seçim müdürlüklerinin kanuna aykırı olarak başkan ve üye tespiti yaptığı, bu sandıklarda oy kullanan 212 bin 276 seçmen sayısının; CHP adayı ile Ak Parti adayı arasındaki farktan yüksek olduğuna dikkat çekilmiştir.
Gerekçede, memur üye atanmayan 754 sandıktan 5'inin Büyükçekmece'de olduğu, 6'sının ise Maltepe'de olduğuna değinilmiş, bu sandıklarda kullanılan oyun o ilçede iki aday arasında oluşan farktan yüksek olmadığına vurgu yapılmıştır.YSK, İstanbul seçimleri için gerekçeli kararı açıkladı
İŞTE YSK KARARININ İLGİLİ BÖLÜMÜNÜN GEREKÇE SAYFASI
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