1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Niğde'de yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, hastalıklara dayanıklı yerli kuru fasulye ve barbunyada deneme ekimi gerçekleştirildi
 22 Mayıs 2019 22:04
Yazdır
Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Niğde'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, hastalıklara dayanıklı kuru fasulye ve barbunya çeşitlerinde deneme ekimi yapıldı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yaklaşık 3 yıldır yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli kuru fasulye ve barbunya tohumları, Konaklı beldesi ve Ovacık köyünde toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Ovacık köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin Niğde'nin iddialı ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Niğde'nin yaklaşık 90 bin dekarlık ekim alanıyla fasulyede Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yaklaşık 3 yıldır yürüttüğümüz ıslah çalışması kapsamında Konaklı beldesi ve Ovacık köyümüzde verim, adaptasyon ve hastalıklara dayanıklılık denemesi yapıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında barbunya denememiz de var. Barbunyada tescil aşamasına geldik. İsim belli olduktan sonra inşallah piyasaya sürülecek. Türkiye ortalamasının üstünde bir verim bekliyoruz. Şu an neticelenmediği için bir şey söyleyemiyoruz. Özellikle hastalıklara dayanıklılık üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
22 Mayıs 2019 12:41		 Gün ortası döviz fiyatları
22 Mayıs 2019 12:04
Kuraklığa dayanıklı yerli patates çeşidi geliştirildi
22 Mayıs 2019 11:08		 Tatil ve bayramda 'sahte para mağduru' olmayın
22 Mayıs 2019 11:06
TESK'ten esnafa kredi talebi
22 Mayıs 2019 10:40		 Gram altın 248 lira seviyelerinde
22 Mayıs 2019 10:05
Ticaret Bakanı: İlave vergi 260,6 milyon dolara inecektir
22 Mayıs 2019 10:04		 Borsa, güne düşüşle başladı
22 Mayıs 2019 10:02
Güne başlarken döviz fiyatları
22 Mayıs 2019 10:00		 Kara yollarında durum
22 Mayıs 2019 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:26 - Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor23:22 - Fatma Kaptan 20 yıldır yollarda23:18 - Akşener: İmamoğlu için yüksek gayretle çalışacağız23:13 - TTK, yarın ilave 500 işçi alımı için kura çekecek23:08 - FETÖ'den adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı23:03 - Bakan Soylu: Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım22:58 - Malatya Büyükşehir aylık 10 milyon TL tasarruf ediyor22:53 - Dikkat...Bu zabıta her şeyi kaydediyor22:48 - Türkiye'deki akademisyenlerin yüzde 61,8'i erkek22:43 - KKTC FETÖ'den 2 polis daha ihraç edildi
22:38 - Şehit polis memuru için tören düzenlendi22:33 - Isparta'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltında22:28 - YSK'nın, 250 sayfalık gerekçeli kararının özeti22:23 - FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı22:18 - 50 milyon yıllık fosil Diyarbakır'da sergileniyor22:13 - 'Belediye başkanları her kuruşun hesabını vermeli'22:08 - İşte YSK üyelerinin karşıt oylarının gerekçeleri22:04 - Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
Torba teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vatandaş sen 2
Arabasına tutkun olan insan 5
şu an çalan şarkı 5
çocuk 2
sömestr tatili 1
çiftçi 2
sabun kokusu 3
İlk yazılı kuralların tarihçesi 2
işine bisiklet ile giden takım elbiseli adam 1
hevesi kaçmak 1
SON İLANLAR
Türk Patent Kurumu iştiraki 20 mühendis alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam