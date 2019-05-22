YSK'nın, 250 sayfalık gerekçeli kararının özeti

YSK, bugün itibariyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline dair kararının gerekçesini açıklamıştır.

Gerekçe 250 sayfadan oluşmaktan olup, 200 ila 212. sayfalarında, gerekçenin sonuç bölümü yer almaktadır.

Gerekçenin sonuç bölümünde yer alan bilgilere göre;

1- YSK, sadece önüne gelen dosyalarla ilgili karar verdiğini, önünde itiraza konu İstanbul BB, Büyükçekmece İlçe ve Maltepe İlçe olmak üzere 3 itiraz bulunduğunu, bu nedenle de diğer ilçelere bakmadığını belirtmektedir.

2- Sandık kurulu başkan ve bir üyesinin memur olmasının gerekliliğinin, 13/3/2018 tarihli kanun değişikliğiyle getirildiği, dolaysıyla önceki YSK kararlarının bağlayıcı olmayacağını belirtmektedir. YSK, şekil şartının belirleyici olduğuna örnek olarak Danıştay kararlarını göstermiştir. Danıştay'ın konuya ilişkin tüm içtihatlarında bir kurulun (Disiplin kurulu, sınav komisyonu, tez jürisi, doçentlik jürisi, vb.) kanun veya yönetmeliğe aykırı şekilde oluşturulması halinde, hukuka aykırı oluşturulan bu kurulların yapmış olduğu işlemlere karşı açılan davalarda işin esasına girilmeksizin şekil yönünden yapılan işlemlerin iptaline karar verildiğine dikkat çekmiştir.

3- İstanbul'da toplamda 30 bin civarındaki sandığın 754'ünde kanuna aykırı olarak başkan ve üye belirlemesinin yapıldığını, bu 754 sandıkta kullanılan oy sayısının 212.276 oy olduğu ve bu sayısının CHP ile Ak Parti adayı arasındaki farktan çok çok fazla olduğu belirtilmiştir.

4- YSK kararında, Büyükçekmece ve Maltepe seçimlerinde, kanuna aykırı başkan ve üye görevlendirilen sandık sayısının toplamda 11 olduğu ve buradaki toplum oyun, aradaki farkı geçmediğine yer verilmiştir.

5- YSK kararında toplam 18 sandıkta hiç sayım döküm tutanağı olmadığı, 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının olmadığına yer verilmiştir. İmza olmaması esasen yok hükmünde olarak değerlendirilmektedir. Bu 108 sandıkta kullanılan oy sayısı ise 30 bin 281'dir.

Diğer taraftan sayım döküm cetveli olmayan 18 sandığın 16'sında ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclisi üyeliği için sayım döküm tutanağı cetvelleri oluşturulmuştur. Yine imzanın olmadığı 90 sandığın 41'inde ilçe belediye başkanlığı sayım döküm tutanağında, 47'sinde ise ilçe belediye meclis üyeliği sayım döküm cetvelinde imzaların olduğu görülmüştür.

6- Sayfa 213 ila 250 arasında ise bu karara şerh koyan üyelerin gerekçelerine yer verilmiştir: Muhalif üyelerin dördü de, YSK'nın daha önceki kararlarına atıfta bulunarak, sandık kurulu ve bir üyesinin memurlar arasından belirlenmemesinin, seçmenlerin iradesini kısıtlamaması gerektiğine vurgu yapmışlardır.