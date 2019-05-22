1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

50 milyon yıllık fosil Diyarbakır'da sergileniyor

Diyarbakır'da DÜ Fen Fakültesi öğrencisi Büşra Bektaş'ın Siirt'in Eruh ilçesinde piknik yaparken bulduğu fosilin, 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğu belirlendi
 22 Mayıs 2019 22:18
Yazdır
50 milyon yıllık fosil Diyarbakır'da sergileniyor

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi öğrencisinin piknik yaparken bulduğu ve 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğu belirlenen fosil, Zooloji Müzesinde görücüye çıktı.

DÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Bektaş, ailesiyle piknik için gittiği Siirt'in Eruh ilçesinin Çırav Dağı mevkisinde bir fosil buldu. Üniversiteye getirdiği fosilin incelenmesi sonucu 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğu tespit edildi.

Fosil, Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığınca açılan, nesli tükenmek üzere olan kelaynak, dev kertenkele, Fırat kaplumbağası, leopar sazanı ve 12 endemik türün de bulunduğu fizyolojik ömrünü tamamlamış 2 bine yakın hayvanın tanıtıldığı Zooloji Müzesinde sergileniyor.

- "Bölgede araştırma yapılınca birçok canlıya ait fosil bulacağız"

DÜ Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri Büşra Bektaş'ın bulup, getirdiği fosil ile ilgili bilgi almak için hem kendi üniversitelerinde hem de başka ülkelerdeki fosil bilimcilerle iletişime geçtiklerini söyledi.

Fosilin yapılan incelemede 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğunun belirlendiğini dile getiren Satar, "Daha önce Anadolu dahil birçok yer deniz altındaydı. Anadolu yükseldikçe buralarda fosiller oluşmaya başladı. Bu fosillerin olduğu yerlerde terörden dolayı pek araştırma yapılamıyordu. Bölgede araştırma yapılınca birçok canlının fosilini bulacağız." dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "nummulit" canlısına ait fosillere rastlandığına işaret eden Satar, "nummulit"in çapının genellikle 1,3-5 santimetre arasında değiştiğini belirtti.

- "O bölgelerde bu canlıların bulunması bizi heyecanlandırıyor"

Fosili bulan Büşra Bektaş da Siirt'in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı mevkisinde piknik yaparken çevreyi gözlemlemek istediğini belirterek, bu taşların ilgisini çektiğini aktardı. Bulduğu taşların fosil olduğunu anladığını ve alıp okula getirdiğini dile getiren Bektaş, daha sonra gerekli tespitin yapıldığını ifade etti.

Bektaş, 50 milyon yıllık tek hücreli bir canlıya ait fosilin böyle bir yerde bulunmasından heyecan duyduklarını anlatan Bektaş, "Orada böyle çok taş var. Oralara gidilip araştırma yapılmasını istiyorum. Çünkü bu bölgeler daha önce denizle kaplıymış. O bölgelerde bu canlıların bulunması bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Bölgede o dönemde hangi canlıların yaşadığını, hangi türlerin olduğunu bilmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Bektaş, böylece geçmişle ilgili bilgi sahibi olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
22 Mayıs 2019 20:44		 Doktor balıkların sırrı araştırılıyor
21 Mayıs 2019 23:54
Yüzen adalar ziyaretçilerini bekleniyor
21 Mayıs 2019 23:39		 Bu kez erken değil geç iftar yaptılar
21 Mayıs 2019 22:37
Doğa harikası şelaleye ziyaretçi akını
21 Mayıs 2019 21:52		 Şelale manzarasında iftar
20 Mayıs 2019 22:29
Giden bir daha gidiyor! Turistlerin ilgi odağı
20 Mayıs 2019 21:41		 Düğün çiçekleri Ovacık'ı sarıya boyadı
20 Mayıs 2019 21:24
Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem
20 Mayıs 2019 20:52		 TANAP'ın 6.3 milyon TL'lik projesinin Sorgun etabı gerçekleşti
20 Mayıs 2019 12:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:26 - Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor23:22 - Fatma Kaptan 20 yıldır yollarda23:18 - Akşener: İmamoğlu için yüksek gayretle çalışacağız23:13 - TTK, yarın ilave 500 işçi alımı için kura çekecek23:08 - FETÖ'den adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı23:03 - Bakan Soylu: Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım22:58 - Malatya Büyükşehir aylık 10 milyon TL tasarruf ediyor22:53 - Dikkat...Bu zabıta her şeyi kaydediyor22:48 - Türkiye'deki akademisyenlerin yüzde 61,8'i erkek22:43 - KKTC FETÖ'den 2 polis daha ihraç edildi
22:38 - Şehit polis memuru için tören düzenlendi22:33 - Isparta'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltında22:28 - YSK'nın, 250 sayfalık gerekçeli kararının özeti22:23 - FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı22:18 - 50 milyon yıllık fosil Diyarbakır'da sergileniyor22:13 - 'Belediye başkanları her kuruşun hesabını vermeli'22:08 - İşte YSK üyelerinin karşıt oylarının gerekçeleri22:04 - Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
Torba teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte hareketlilik 2
ince düşünmek 3
sap gelip saman gitmek 2
ruh adam 1
şu an çalan şarkı 5
tut elini yüreğimin 3
karadeniz şarkıları 4
memurlar.net bağımlılığı 2
aklımın iplerini saldım 2
kavuşmak hayal oldu 2
SON İLANLAR
Türk Patent Kurumu iştiraki 20 mühendis alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam