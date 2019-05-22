1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC FETÖ'den 2 polis daha ihraç edildi

KKTC'de FETÖ yapılanması çerçevesinde yapılan soruşturma kapsamında 2 polis daha meslekten ihraç edildi.
 22 Mayıs 2019 22:43
Yazdır
KKTC FETÖ'den 2 polis daha ihraç edildi

KKTC'de FETÖ yapılanması çerçevesinde yapılan soruşturma kapsamında 2 polis daha meslekten ihraç edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 2017 yılında Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından 120 polisin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğunun tespit edilmesi üzerine haklarında yapılan soruşturmalar sonrası ihraçlar devam ediyor. KKTC Polis Teşkilatında FETÖ/PDY üyeliği ve örgütlenmesi kapsamında polis memuru Mustafa Ç. ve Ali Ç., Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından görevlerinden ihraç edildi.

Meslekten ihraç edilen polislerin FETÖ/PDY örgütlenmesi kapsamında örgüte üye oldukları ve hesaplarında yüksek miktarda para harekatı ile toplantılara katıldıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Polis Genel Müdürlüğünde 74 polisin daha ihraç edilmek için soruşturulduğu biliniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor
22 Mayıs 2019 23:26		 Dikkat...Bu zabıta her şeyi kaydediyor
22 Mayıs 2019 22:53
'Dur' ihtarına uymayan minibüse uyarı ateşi açılmasına soruşturma
22 Mayıs 2019 16:21		 Koruma altındaki bitkiyi toplayan 5 kişiye rekor ceza
22 Mayıs 2019 16:17
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiler takipte
22 Mayıs 2019 11:25		 Evrak taşımaya son veren uygulamayla 11 milyonluk tasarruf
22 Mayıs 2019 11:04
Ankara Valiliği'nden Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenelerine İlişkin açıklama
22 Mayıs 2019 10:18		 Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
22 Mayıs 2019 09:05
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
22 Mayıs 2019 07:38		 HSK, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı
21 Mayıs 2019 19:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:26 - Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor23:22 - Fatma Kaptan 20 yıldır yollarda23:18 - Akşener: İmamoğlu için yüksek gayretle çalışacağız23:13 - TTK, yarın ilave 500 işçi alımı için kura çekecek23:08 - FETÖ'den adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı23:03 - Bakan Soylu: Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım22:58 - Malatya Büyükşehir aylık 10 milyon TL tasarruf ediyor22:53 - Dikkat...Bu zabıta her şeyi kaydediyor22:48 - Türkiye'deki akademisyenlerin yüzde 61,8'i erkek22:43 - KKTC FETÖ'den 2 polis daha ihraç edildi
22:38 - Şehit polis memuru için tören düzenlendi22:33 - Isparta'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltında22:28 - YSK'nın, 250 sayfalık gerekçeli kararının özeti22:23 - FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı22:18 - 50 milyon yıllık fosil Diyarbakır'da sergileniyor22:13 - 'Belediye başkanları her kuruşun hesabını vermeli'22:08 - İşte YSK üyelerinin karşıt oylarının gerekçeleri22:04 - Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
Torba teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
z artı kuşağı 6
soğuk içiniz 5
ankaragücü 5
ergin ataman'ın fenerbahçe taraftarına küfretmesi 2
kendini pazarlamak 2
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 1
çuvaldız 1
yabancı dil bilmeyen kişinin yabancı sevgilisi olması 3
hevesle başlayıp yarım bırakmak 6
evden karıncaların çıkması 3
SON İLANLAR
Türk Patent Kurumu iştiraki 20 mühendis alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam