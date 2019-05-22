KKTC FETÖ'den 2 polis daha ihraç edildi
|22 Mayıs 2019 22:43
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KKTC'de FETÖ yapılanması çerçevesinde yapılan soruşturma kapsamında 2 polis daha meslekten ihraç edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 2017 yılında Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından 120 polisin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğunun tespit edilmesi üzerine haklarında yapılan soruşturmalar sonrası ihraçlar devam ediyor. KKTC Polis Teşkilatında FETÖ/PDY üyeliği ve örgütlenmesi kapsamında polis memuru Mustafa Ç. ve Ali Ç., Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından görevlerinden ihraç edildi.
Meslekten ihraç edilen polislerin FETÖ/PDY örgütlenmesi kapsamında örgüte üye oldukları ve hesaplarında yüksek miktarda para harekatı ile toplantılara katıldıklarının tespit edildiği öğrenildi.
Polis Genel Müdürlüğünde 74 polisin daha ihraç edilmek için soruşturulduğu biliniyor.
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