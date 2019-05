Dikkat...Bu zabıta her şeyi kaydediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilçe belediye zabıta ekiplerinde yaka kameralı denetim sistemi başladı. Bu kapsamda ses ve görüntü kaydı yapan yaka kameraları dağıtılan zabıta memurları, bundan sonra denetimleri kayıt altına alacak.

İnegöl Belediyesi zabıtaları, artık şeffaf denetim için görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları ile denetim yapacak. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından başlatılan yaka kameralı denetim sistemi kapsamında zabıta memurlarına ses ve görüntü kaydı yapan yaka kameraları dağıtıldı. Zabıta ekipleri, bundan böyle yaka kameraları aracılığıyla yaptıkları rutin denetimleri ve operasyonları kayıt altına alacak. Zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin daha sağlıklı hale geleceği düşünülen uygulama sayesinde, denetim ve uygulamalar sırasında zabıta memurları ile vatandaşlar arasında yaşanan sorunların, iddiaların ve şikayetlerin engellenmesi, etkin bir denetleme ortamı oluşturulması amaçlanıyor. Bugün itibariyle ilgili personellere dağıtılan yaka kameraları; ses, fotoğraf ve geniş açı HD görüntü kaydı yapabilme özelliğine sahip.

Bir yenilik daha

Zabıtada yaka kamerası döneminin başladığına ilişkin Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Belediye binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Zabıta Müdürü ve personelin de yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün kurumumuza yeni bir yeniliği dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bunlar günün gerekliliği ve ihtiyacı doğrultusunda hayata geçiyor. Konu nedir hemen bu da açıklayalım; Zabıta Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar esnasında vatandaşlarla iletişim kurarak birebir denetimlerimizi yapıyoruz. Bununla beraber kontrollerimizi yapıyoruz. Tabi arada geçen diyaloglar, iletişimler ve kurulan kontaklar esnasında yapılan işin doğru ve kaliteli bir şekilde nitelikli bir şekilde gelişebilmesi için de bugün kamera projesini hayata geçiriyoruz. "Nedir bu kamera uygulaması? Özellikle zabıta arkadaşlarımızın yaka kameralarını takarak sahadaki kontrolleri sağlamak istedik. Bu ne işe yarayacak? Bu yaka kameralarıyla birlikte arkadaşlarımız sahada yine rutinde yaptığı faaliyetlere devam edecek. Ancak bu ilk başta işimize verdiğimiz önemi ortaya koymak, göstermek adına attığımız bir adımdır. İşin ciddiyetini, işin ne kadar çok dikkatli ve ciddiyet içerisinde yapılması gerektiğini göstermek adına atılan bir adımdır. Bunları şunun için söylüyorum; bizler yapılan kanunların uygulayıcılarıyız. Dolayısıyla bu kanunları uygularken ciddiyetle, önemle uygulamak icap eder. Tabi bu esnada kurulacak diyaloglar, yaşanabilecek olumsuzlukları ve olumlu görüntüleri de alıp doğru şekillerde kullanmak anlamında bugün bu yaka kameralarının kullanımına başlamış olacağız."

Her şey kayıt altında olacak

6 farklı bölgede bulunan zabıta ekiplerine kameralarının teslim edildiğini kaydeden Alper Taban, "Bunlar çok basit ve pratik ekipmanlar. Yakalarına taktıklarında yapılan bütün konuşmaları, diyalogları gün boyunca kaydedebilecek gücü var ve orda bulunan her olumlu ve olumsuz gelişmeyi kayıt altına alacak. Bunlarda bir gün yaşanabilecek bir sorunda tekrar dönüp burada kayıtlar üzerinden neler olduğunu görme imkanına sahip olacağız. Vatandaşımıza, esnafımıza, işletmecimize daha doğru ve kaliteli hizmet sunabilmek için bu uygulamayı hayata geçirmiş oluyoruz. İnşallah ben bunun faydalı sonuçları olacağını düşünüyorum. Faydalı olabilecek olan her türlü görseli de en azından kamuoyunda farkındalık oluşturmak için kullanabiliriz. Kötü örnekler varsa bunları da kamera kayıtlarına geçirmiş olacağız. Ben bu vesileyle yeniliklere açık olduğumuzu, her türlü teknolojik gelişmeyi takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bunlar bizim yeri gelecek kurumumuza maliyet anlamında fayda sağlayacak teknolojik gelişmeler olur, yeri gelir yaptığımız işi daha kolay ve kaliteli yapmamızı gerektirir. Biz ne gibi teknolojik yenilikler varsa bunları kendi bünyemize katmaya devam edeceğiz. Yapılan hizmetin hayırlı olmasını diliyorum."diye konuştu.