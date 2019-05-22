1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya Büyükşehir aylık 10 milyon TL tasarruf ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldikten sonra aldıkları tedbirler ile aylık yaklaşık 10 milyon lira tasarruf ettiklerini söyledi.
 22 Mayıs 2019 22:58
Yazdır
Malatya Büyükşehir aylık 10 milyon TL tasarruf ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldikten sonra aldıkları tedbirler ile aylık yaklaşık 10 milyon lira tasarruf ettiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Güngör caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme gezisine Başkan Gürkan'ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin kendi imkan ve kaynaklarını kullanarak çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Gürkan, "Güngör Caddemiz yeni yapılaşmanın devam ettiği ve yoğunluğun fazla olduğu bir bölgemiz. Bu bölgemizde bir taraftan yerleşim devam ederken diğer taraftan da inşaat çalışmaları sürüyor. Güngör Caddemizdeki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırma noktasında ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Şu an itibariyle MASKİ Genel Müdürlüğümüz caddenin her iki aksında yaklaşık 3 km uzunluğunda altyapı isale hattı çalışması gerçekleştirmektedir. Alt yapı çalışmalarının bitirilip abone bağlantılarının tamamlanmasının ardından, üst yapı çalışmalarına başlanacak. Asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları ile buradaki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, göreve geldikten sonra aldıkları tedbirler ile aylık yaklaşık 10 milyon lira tasarruf ettiklerini de belirterek "Daha önce kiralık olarak çalıştırılan iş makinelerinin ihaleleri iptal edilerek kendi iş makinelerimiz ve kendi personelimiz ile bu işlerin yapılması sağlandı. İnşallah kısa süre içerisinde bu nekahat dönemlerini atlatıp, hizmete elverişli bir yönetim yapısıyla seri hizmet üreten bir yapıya kavuşmuş olacağız" dedi.

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları hizmetlerle vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma noktasında gerekli çalışmaları yaparak en iyi hizmeti üretmenin gayretinde olacaklarını da söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: İmamoğlu için yüksek gayretle çalışacağız
22 Mayıs 2019 23:18		 TTK, yarın ilave 500 işçi alımı için kura çekecek
22 Mayıs 2019 23:13
Bakan Soylu: Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım
22 Mayıs 2019 23:03		 YSK'nın, 250 sayfalık gerekçeli kararının özeti
22 Mayıs 2019 22:28
'Belediye başkanları her kuruşun hesabını vermeli'
22 Mayıs 2019 22:13		 İşte YSK üyelerinin karşıt oylarının gerekçeleri
22 Mayıs 2019 22:08
CHP: Bu kararla milletin iradesi cezalandırılmıştır
22 Mayıs 2019 22:00		 TSK'dan Cerablus polisine araç desteği
22 Mayıs 2019 21:56
YSK, iki ilçede sonuçları neden iptal etmediğini de açıkladı
22 Mayıs 2019 21:55		 Muğla Büyükşehir: DSİ uygun malzeme kullanmadı
22 Mayıs 2019 21:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:26 - Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor23:22 - Fatma Kaptan 20 yıldır yollarda23:18 - Akşener: İmamoğlu için yüksek gayretle çalışacağız23:13 - TTK, yarın ilave 500 işçi alımı için kura çekecek23:08 - FETÖ'den adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı23:03 - Bakan Soylu: Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım22:58 - Malatya Büyükşehir aylık 10 milyon TL tasarruf ediyor22:53 - Dikkat...Bu zabıta her şeyi kaydediyor22:48 - Türkiye'deki akademisyenlerin yüzde 61,8'i erkek22:43 - KKTC FETÖ'den 2 polis daha ihraç edildi
22:38 - Şehit polis memuru için tören düzenlendi22:33 - Isparta'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltında22:28 - YSK'nın, 250 sayfalık gerekçeli kararının özeti22:23 - FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı22:18 - 50 milyon yıllık fosil Diyarbakır'da sergileniyor22:13 - 'Belediye başkanları her kuruşun hesabını vermeli'22:08 - İşte YSK üyelerinin karşıt oylarının gerekçeleri22:04 - Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
Torba teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
söz dinlemek 8
kadınların anlaşılmayan doğası 6
Morongutan 7
Arabasına tutkun olan insan 5
hevesle başlayıp yarım bırakmak 6
x yazarları gördüğümüz başlık 1
hemolyse 2
arabada parfüm taşımak 2
ankaragücü 5
soğuk içiniz 5
SON İLANLAR
Türk Patent Kurumu iştiraki 20 mühendis alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam