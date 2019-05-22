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Bakan Soylu: Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım

Bu sefer işin sıkı tutulması gerektiğini vurgulayan Soylu, "Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım. İstanbul üzerinden Türkiye'nin geleceğine ait gri tablo çizmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini anlatmamız lazım.
 22 Mayıs 2019 23:03
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Bakan Soylu: Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimin niçin iptal edildiğini Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün açıkladığı kararında okuma yazma bilen herkes net bir şekilde öğrenebilir, demokratik bir seçimin, hangi kumpas ve şaibelerle karşı karşıya bırakıldığını, YSK'nin ortaya koyduğu gerekçeli kararında görebilir." dedi.

Soylu, Esenyurt'ta düzenlenen iftarda, Türkiye'nin atması gereken çok büyük adımlar olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin en büyük göç ve enerji yollarının üstünde olduğunu, böyle bir coğrafyada Türkiye'ye takatsizliğinin yakışmayacağını söyledi.

İstanbul'un ideolojik kampların merkezi haline getirilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini dile getiren Soylu, "İstanbul ve Türkiye'nin geleceğini karanlığa iteceklere müsaade etmemelisiniz. Bu ülkeye gereken hizmetleri verdim ve 8 gündür İstanbul'da çalışıyorum. Ben de gidip, İçişleri Bakanlığı'nda oturup, üzerimdeki birtakım işleri gerçekleştirme imkanına sahip olabilirim. Ancak 23 Haziran'ı önemsiyorum. İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'yi yeni karmaşıklığa itmeye çalışanlara fırsat vermemek için bir fert olarak üzerime ne düşüyorsa onu yapıyorum, yapmaya da son güne kadar devam edeceğim." diye konuştu.

Soylu, 23 Haziran'dan sonra İstanbul'un bir cendereye dönüştürülmek istendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine kendi hakimiyetlerini koymak istiyorlar. Onun için çok çalışmalıyız. 23 Haziran'dan sonra bu güzel şehri, onun farkında olmayanlara emanet edersek, bilesiniz ki az gayret gösterip, bunu anlatmazsak sorumlu olan biz oluruz. Milletimize nereden geçtiğimizi, nasıl bir süreç içinde olduğumuzu, bu coğrafyaya barışın, kardeşliğin nasıl geleceğini, gelecek nesillere anlatmalıyız. Zamanın çok önemli bir anındayız. İstanbul ya küresel dünyanın güç ve kuvvet merkezi olacak ya da birilerinin arka bahçesi olacak. Kararı siz vereceksiniz. Bizi kumpaslarla mağlup etmeye çalışanlara cevabı sandıktan güçlü çıkarak verebilirsiniz. Seçimin niçin iptal edildiğini YSK'nin bugün açıkladığı kararında okuma yazama bilen herkes net bir şekilde öğrenebilir, demokratik bir seçimin, hangi kumpas ve şaibelerle karşı karşıya bırakıldığını, YSK'nin ortaya koyduğu gerekçeli kararında görebilir. İşine gelince kurumlar adaletli, işine gelmeyince kurumları lekeleyen bir anlayışı ortaya koyanlar dün de aynısını yaptı. Bunlara fırsat vermemenizi istiyorum."

Bu sefer işin sıkı tutulması gerektiğini vurgulayan Soylu, "Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım. İstanbul üzerinden Türkiye'nin geleceğine ait gri tablo çizmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini anlatmamız lazım. Çok çalışmalı ve gayret göstermeliyiz. İstanbul'da hakkın, adaletin bayrağını hep birlikte dikmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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