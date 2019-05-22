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Akşener: İmamoğlu için yüksek gayretle çalışacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Hepimiz, partilerimizden bağımsız, oturduğumuz sandalyelerden bağımsız olarak İstanbul'da Sayın İmamoğlu için elimizden gelen en yüksek gayretle çalışacağız"
 22 Mayıs 2019 23:18
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Akşener: İmamoğlu için yüksek gayretle çalışacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partilerden bağımsız olarak CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için ellerinden gelen en yüksek gayretle çalışacaklarını belirterek, "İnanıyorum ki İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun vicdanlarına dokunduğu için bu seçimi itirazlara mahal vermeyecek şekilde kazanacaktır." dedi.

Akşener, partisince Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada partililere hitap eden Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye siyaseti için önemli bir oluşum olduğunu ifade ederek, partililerini cesur ve iyi insanlar olarak tanımladığını ifade etti. Akşener, "Çünkü gerçekten iyi ve cesur olmanın dışında herhangi bir tanımla izah edilemeyecek bir iş başardınız. Gözlerinizi bir anlık kapatın, İYİ Parti diye bir siyasi organizasyon hiç olmasaydı Türkiye bugün hangi şartlarda neyi tartışıyor olurdu." şeklinde konuştu.

Gençlerin siyasilerden ve iktidardan beklentilerinin geçmiş dönemdeki gençlere kıyasla farklılar arz ettiğini dile getiren Akşener, genç seçmenin işsizlik sorunu başta olmak üzere taleplerine cevap verebilecek bir siyasi yapının iktidar olabileceğini, bunu da İYİ Parti kadrolarının başaracağına inandığını kaydetti.

Akşener, her şehirde üniversite kurulduğunu ancak bu durumun üniversite mezunu işsizlerin oluşmasıyla sonuçlandığını iddia ederek, işsiz gençler ve annelerinin AK Parti iktidarının kaybetmesini sağlayacağını savundu.

Akşener, "İlk seçimde iktidar partisi sağlam bir şamar yiyecek, bu alanı dolduracak olan ki bunun biz olacağımıza inanıyorum iktidar olacaktır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimde CHP'li Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayan Akşener, şöyle konuştu:

"Hepimiz, partilerimizden bağımsız, oturduğumuz sandalyelerden bağımsız olarak İstanbul'da Sayın İmamoğlu için elimizden gelen en yüksek gayretle çalışacağız. Ben İstanbul'da ikamet eden birisi olarak biliyorum ki İstanbul seçimi vicdanla zulüm, milli irade ile milli irade hırsızlığı arasında geçecek bir seçim olacaktır ve inanıyorum ki İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun vicdanlarına dokunduğu için bu seçimi itirazlara mahal vermeyecek şekilde kazanacaktır."

Konuşmasının ardından Akşener'e, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Tuncay Bozkurt tarafından kılıç hediye edildi.

Anadolu Ajansı
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